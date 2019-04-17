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Объявлено локализованное название финального эпизода «Звездных войн»

17 апреля
2019 год

Новости кино >>
17 апреля 2019
Финальный эпизод легендарной космической саги получил официальное название на русском языке – «Звёздные Войны: Скайуокер. Восход» (оригинальное название – Star Wars: The Rise of Skywalker), сообщает пресс-служба компании WDSSPR, занимающейся прокатом картины.

Объявлено локализованное название финального эпизода «Звездных войн»
фото: WDSSPR

Девятый эпизод космического эпоса «Звёздные Войны» завершает невероятную историю семьи Скайуокеров, длящуюся уже более сорока лет, и обещает дать ответы на все загадки из предыдущих серий. Нас ожидают старые и новые герои, уникальные миры, увлекательные путешествия на край Галактики и грандиозный финал фантастической саги.

В российский прокат фильм выйдет 19 декабря этого года. Прокат в США запланирован на 20 декабря.

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Звёздные войны: Эпизод 9

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Объявлено локализованное название финального эпизода «Звездных войн» фотографии
Объявлено локализованное название финального эпизода «Звездных войн» фотографии
Объявлено локализованное название финального эпизода «Звездных войн» фотографии
Объявлено локализованное название финального эпизода «Звездных войн» фотографии
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