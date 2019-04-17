Объявлено локализованное название финального эпизода «Звездных войн»

Финальный эпизод легендарной космической саги получил официальное название на русском языке – «Звёздные Войны: Скайуокер. Восход» (оригинальное название – Star Wars: The Rise of Skywalker), сообщает пресс-служба компании WDSSPR, занимающейся прокатом картины.
фото: WDSSPR
Девятый эпизод космического эпоса «Звёздные Войны» завершает невероятную историю семьи Скайуокеров, длящуюся уже более сорока лет, и обещает дать ответы на все загадки из предыдущих серий. Нас ожидают старые и новые герои, уникальные миры, увлекательные путешествия на край Галактики и грандиозный финал фантастической саги.
В российский прокат фильм выйдет 19 декабря этого года. Прокат в США запланирован на 20 декабря.