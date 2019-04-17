В Красногорске установят памятник операторам-фронтовикам

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Красногорска, Российский государственный архив кинофотодокументов провёл первое заседание оргкомитета по установке памятника фронтовым кинооператорам. Сообщается, что открытие монумента, созданного на народные средства, будет приурочено к 75-летию Победы и состоится в 2020 году. Установлен он будет напротив здания архива, на въезде в Красногорск, а рядом разместится большой экран, который будет показывать военную хронику.
«Место установки памятника символично – недалеко от Волоколамского шоссе – места, где был в 1941 году состоялась решающая битва под Москвой, и рядом с Российским государственным архивом кинофотодокументов – местом, где бережно хранятся тысячи и тысячи метров военной кинохроники, созданной теми, кому этот монумент посвящается
», - говорится в официальном заявлении.
Макет памятника создавался в течение всего 2018 года. Он будет представлять из себя бронзовую скульптуру кинооператора, стоящего на руинах города. Фигуру окружат стеклянные панели с изображениями киноленты с кадрами войны и циферблатом - символом застывшего мгновения и вечности.
«Мы выступили с этой инициативой, потому что это большая несправедливость, что сейчас до сих пор нет памятника в нашей стране этим людям
, - объяснила директор Российского государственного архива кинофотодокументов Наталия Калантарова. - То, что они сняли путем своей крови, смерти и донесли до нас, мы изучаем и помним эту историю войны только их глазами
».
Во время Великой Отечественной войны советские фронтовые операторы отсняли 3,5 миллиона метров кинопленки. При этом из 258 операторов погиб каждый пятый, а остальные были ранены или контужены. Первой советской лентой, получившей премию «Оскар», в 1943 году стала документальная картина фронтовых операторов «Разгром немецко-фашистских войск под Москвой»
.