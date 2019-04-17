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В Красногорске установят памятник операторам-фронтовикам

17 апреля
2019 год

Новости кино >>
17 апреля 2019
Согласно информационному порталу Красногорска, Российский государственный архив кинофотодокументов провёл первое заседание оргкомитета по установке памятника фронтовым кинооператорам. Сообщается, что открытие монумента, созданного на народные средства, будет приурочено к 75-летию Победы и состоится в 2020 году. Установлен он будет напротив здания архива, на въезде в Красногорск, а рядом разместится большой экран, который будет показывать военную хронику.

«Место установки памятника символично – недалеко от Волоколамского шоссе – места, где был в 1941 году состоялась решающая битва под Москвой, и рядом с Российским государственным архивом кинофотодокументов – местом, где бережно хранятся тысячи и тысячи метров военной кинохроники, созданной теми, кому этот монумент посвящается», - говорится в официальном заявлении.

В Красногорске установят памятник операторам-фронтовикам

Макет памятника создавался в течение всего 2018 года. Он будет представлять из себя бронзовую скульптуру кинооператора, стоящего на руинах города. Фигуру окружат стеклянные панели с изображениями киноленты с кадрами войны и циферблатом - символом застывшего мгновения и вечности.

«Мы выступили с этой инициативой, потому что это большая несправедливость, что сейчас до сих пор нет памятника в нашей стране этим людям, - объяснила директор Российского государственного архива кинофотодокументов Наталия Калантарова. - То, что они сняли путем своей крови, смерти и донесли до нас, мы изучаем и помним эту историю войны только их глазами».

Во время Великой Отечественной войны советские фронтовые операторы отсняли 3,5 миллиона метров кинопленки. При этом из 258 операторов погиб каждый пятый, а остальные были ранены или контужены. Первой советской лентой, получившей премию «Оскар», в 1943 году стала документальная картина фронтовых операторов «Разгром немецко-фашистских войск под Москвой».
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война
фильмы
Разгром немецких войск под Москвой

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В Красногорске установят памятник операторам-фронтовикам фотографии
В Красногорске установят памятник операторам-фронтовикам фотографии
В Красногорске установят памятник операторам-фронтовикам фотографии
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