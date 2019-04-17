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Тимур Бекмамбетов спродюсирует фильм о Керченской трагедии

17 апреля
2019 год

Новости кино >>
17 апреля 2019
Компания Тимура Бекмамбетова «Базелевс» начинает производство фильма о Керченской трагедии, произошедшей 17 октября 2018 года, когда в местном политехническом колледже произошел взрыв и началась стрельба, подозреваемый в совершении нападения был учащимся колледжа, он покончил с собой. Тогда погибли 19 человек, еще более 50 пострадали.

Тимур Бекмамбетов спродюсирует фильм о Керченской трагедии

«Фильм расскажет историю не только самого Рослякова (стрелка), но и погибших, и выживших преподавателей и учеников. Чтобы предотвратить в будущем подобные события, авторы фильма хотят разобраться, как могла произойти эта трагедия, исследовать вопросы безопасности в учебных заведениях, рассказать о жизни и проблемах подростков, на которые обычно не обращают внимание взрослые», – приводит агентство ТАСС слова представителя компании «Базелевс».

Картина будет сделана в формате screenlife, когда все действие происходит на экране компьютера. В таком формате Бекмамбетов, в частности, снимал свой фильм «Профайл» о журналистке, которая для создания материала хотела вступить в ИГИЛ. Режиссером фильма о Керченской трагедии выступит Леонид Марантиди, который, кстати, писал несколько статей для сайта Кино-театр.ру.

Дата выхода ленты в прокат пока не сообщается.
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