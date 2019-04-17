Тимур Бекмамбетов спродюсирует фильм о Керченской трагедии

Компания Тимура Бекмамбетова
«Базелевс» начинает производство фильма о Керченской трагедии, произошедшей 17 октября 2018 года, когда в местном политехническом колледже произошел взрыв и началась стрельба, подозреваемый в совершении нападения был учащимся колледжа, он покончил с собой. Тогда погибли 19 человек, еще более 50 пострадали.
«Фильм расскажет историю не только самого Рослякова (стрелка), но и погибших, и выживших преподавателей и учеников. Чтобы предотвратить в будущем подобные события, авторы фильма хотят разобраться, как могла произойти эта трагедия, исследовать вопросы безопасности в учебных заведениях, рассказать о жизни и проблемах подростков, на которые обычно не обращают внимание взрослые
», – приводит агентство ТАСС слова представителя компании «Базелевс».
Картина будет сделана в формате screenlife, когда все действие происходит на экране компьютера. В таком формате Бекмамбетов, в частности, снимал свой фильм «Профайл
» о журналистке, которая для создания материала хотела вступить в ИГИЛ. Режиссером фильма о Керченской трагедии выступит Леонид Марантиди
, который, кстати, писал несколько статей для сайта Кино-театр.ру.
Дата выхода ленты в прокат пока не сообщается.