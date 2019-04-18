108-й Российский кинорынок: Робот Сергей Безруков и холоп Милош Бикович

В Москве завершает свою работу 108-й Российский кинорынок, где дистрибьюторы представляют кинотеатрам со всей страны релизы предстоящего сезона весна-лето. И немного осени и даже 2020 года. Среди представленных проектов по традиции оказалось много российских новинок, в том числе и вполне любопытных.
Первыми свой большой пакет отечественных фильмов презентовала компания с говорящим названием «Наше кино», ближайший большой игровой проект которой – долго томящийся в производстве второй «Вий», который носит название «Тайна печати дракона». В прокат фильм выйдет 19 сентября, на российскую премьеру должны приехать главные звезды картины – Арнольд Шварценеггер и Джеки Чан. Продемонстрированные на кинорынке материалы внушают оптимизм – продолжение «Вия» вполне может рассчитывать на сопоставимые с оригиналом сборы. Но если вдруг не доберут, поможет Китай, где фильм, считающийся первой официальной копродукцией России и Поднебесной, выйдет в прокат как национальная картина, вне квоты зарубежных релизов.
Другой – не менее масштабный проект «Нашего кино» – выйдет на экраны 17 октября. Это амбициозный «Вратарь галактики» Джаника Файзиева. В фильме очень много компьютерной графики, седовласый Евгений Миронов, звезда хорроров Виктория Агалакова и актер «Молодежки» Евгений Романцов, но показанные на кинорынке материалы пока не дают полного представления о художественных достоинствах картины, которые, мы надеемся, все-таки будут. В отличие, кстати, от амбициозного «Конька-горбунка», которого «Наше кино» выпустит уже в 2020 году. На кинорынке по этому проекту показали немного, но масштаб, качество проделанной работы, оригинальность материала и его воплощения уже позволяют внести его в список самых ожидаемых премьер следующего года.
«Наше кино», плотно работающее со студией «Мельница», не обойдется и без собственно анимации. 24 октября на экраны выйдет продолжение мультфильма про Урфина Джюса. Главного героя вновь озвучит Константин Хабенский, имена остальных звездных «озвучантов» (а в мультфильме появится сразу несколько новых персонажей) будут известны позднее. На новогодние праздники – 26 декабря – компания выпустит новую часть популярной анимационной франшизы «Иван Царевич и Серый волк». В центре сюжета нового мультфильма – всесказочный конкурс песни, который проходит в Трисемнадцатом царстве и куда царь-батюшка отправляет ученого Кота. Все равно он про книги забыл и орет, точнее поет, целыми днями на крышах, как и положено коту в марте. Вся компания сказочных героев во главе с Иваном и Волком отправляется поддержать пушистого певца. Ведь свои нужны рядом, а то шоу-бизнес – настоящий серпентарий, и кто знает, какие темные силы стоят за коварными соперниками и их стремлением стать звездой. Состав основных «озвучантов» останется прежним, а вот за участников песенного конкурса будут петь и, возможно, говорить участники проекта «Голос».
Также в пакете «Нашего кино» оказался «взрослый» фильм «Люби их всех», материалы которого по степени откровенности напоминают недавний сериал «Содержанки». К тому же и в этом фильме играет Александр Кузнецов. Это полнометражный дебют режиссера Марии Агранович. В картине рассказывается о девушке, которая «знает мужчин и умеет ими управлять». Не исключено, что до выхода в прокат 3 октября фильм успеет поучаствовать в каких-либо кинофестивалях.
фото: "Люби их всех"
Явная фестивальная судьба, скорее всего, международная ожидает и новую работу Анны Меликян «Фея», которую выпустит на российские экраны 10 октября компания «Каропрокат». Как рассказала режиссер, это «фантастическая драма с элементами триллера». Главную роль – владельца империи компьютерных игр, который благодаря сеансам регрессивного гипноза погружается в транс и попадает в свои прошлые жизни – играет Константина Хабенского. Без странной девушки, которых любит в своих фильмах («Русалка», «Звезда») показывать Меликян, тоже не обойдется. В этой роли – Екатерина Агеева.
У двух гигантов отечественного кинорынка – компаний ЦПШ и WDSSPR – российской анимации в пакетах предсказуемо нет, зато есть много жанрового кино, в том числе семейного. Это в первую очередь «Последний богатырь», у которого будет не одно, а целых два продолжения. Как и первую часть, прокатывать их будет российский офис Disney, принимающий, в том числе, участие и в производстве ленты. Вторая часть «Последний богатырь: Корень зла» выйдет на экраны 24 декабря 2020 года. В ней зрители узнают об истоках древнего зла, с которым героям пришлось столкнуться в первом фильме, увидят новые уголки сказочного Белогорья, и станут свидетелями захватывающих схваток с участием былинных богатырей.
Российский офис Disney также выпустит молодежный фильм «Битва» с Риналем Мухаметов, продюсировал который Алексей Учитель. Лента появится на экранах 29 августа. 4 ноября состоится релиз новой работы режиссера Андрея Смирнова «Француз». В компании обещают, что это будет «тонкое, лиричное черно-белое настроенческое кино о 50-х годах XX века». А из ближайших релизов компании – «Нуреев. Белый ворон» Рэйфа Файнса, который в фильме играет педагога Рудольфа Нуреева – Александра Пушкина – и, кстати, очень хорошо говорит на русском языке, да и большинство актеров в ленте, которая появится на экранах 20 апреля, российские. И проблематичное «Братство» Павла Лунгина, не устроившее сначала сенаторов, а потом вызвавшее вопросы Госдумы. Новая дата проката не 9-е, а 10 мая. Информационные агентства уже сообщили, что фильму выдано прокатное удостоверение, однако пока в реестре ПУ оно не числится.
У российского офиса Sony Pictures дела обстоят получше: с 9 по 12 мая они выпустят в ограниченный прокат фильм «Война Анны» Алексея Федорченко, ставший лидером отечественного наградного сезона – на счету картины сразу и «Белый Слон» кинокритиков, и «Золотой орел», и «Ника», случай небывалый. Часть средств от проката ленты пойдет на благотворительность.
В сентябре компания сделает ставку на хоррор «Тварь» с Еленой Лядовой, Владимиром Вдовиченковым и необычным ребенком, которого берет на воспитание семья их героев. Есть в пакете компании и еще один хоррор, причем сайфай, – это «Спутник», над которым работают создатели «Притяжения» (компании «Арт Пикчерс» и «Водород») и «Лета» (Hype Film), в фильме появятся Петр Федоров, Оксана Акиньшина и Федор Бондарчук, лента выйдет в кинотеатрах ориентировочно к лету, но точная дата пока не найдена. Без собственно «Притяжения» тоже не обойдется. Релиз второй части картины Федора Бондарчука состоится 26 декабря этого года. Причем бюджет сиквела, как говорят продюсеры, составляет 900 млн рублей (почте в 2,5 раза выше бюджета оригинала).
Съемки продолжения еще одной популярной картины только стартовали. Речь идет о фильме «Лёд 2», режиссером которой выступает Жора Крыжовников. Создатели ленты обещают неожиданные повороты сюжета, мелодраматическую линию и музыкальные номера – в общем, идут по схеме первой части, получившей в прокате почти 1,5 млрд рублей и ставшей лучшим российским дебютом с точки зрения кассовых сборов.
За патриотическую линейку в этом году отвечает военный триллер Рената Давлетьярова «Донбасс. Окраина», который выйдет в прокат ко Дню России 12 июня. За семейную тему – «Дорогой папа» (12 сентября) от режиссера «Временных трудностей» Михаила Расходникова и «Успех» Павла Руминова с Романом Курцыным в роли прилежного отца и Юлией Снигирь в роли взбалмошной матери. Впрочем, на этом семейная тема не заканчивается: 12 декабря компания выпустит в прокат фильм «Робо» Сарика Андреасяна о дружбе мальчика, которого играет Даниил Муравьев-Изотов и странного (по крайней мере судя по продемонстрированным на кинорынке материалам) робота, вышедшего будто из старых советских фильмов (или мультфильмов). Робота играет и озвучивает Сергей Безруков и на это, по словам одного из продюсеров проекта Гевонда Андреасяна, будет сделана ставка в промо фильма. До экранов – 19 сентября – наконец доберется и другой спродюсированный Андреасяном проект «Кома» с Риналем Мухаметовым и Любовью Аксеновой в главных ролях. На кинорынке показали несколько коротких отрывков из фильма и пока все выглядит довольно странно, но фантазийно и, как говорит Гевонд Андреасян, «без бедноты». Фильм будет длиться 1 час 50 минут.
Одним из самых звездных релизов ЦПШ станет «Герой» Карена Оганесяна, в котором сыграли Светлана Ходченкова, Владимир Машков и Александр Петров. Обещают, что именно в этом фильме мы увидим Петрова в совершенно несвойственном ему амплуа, показанные материалы, впрочем, пока доказывают только обратное. Зато неожиданно интересным выглядит по первым материалам комедия «Холоп» с Милошем Биковичем, здесь, кажется, иронизирующем над своим образом мажорного красавца в российском кино. Фильм выйдет на экраны 1 января 2020 года и, кажется, действительно, станет «главной комедией нового года», как позиционирует ее прокатчик. Снимал ленту Клим Шипенко, работающий сейчас и над картиной «Текст» по роману Дмитрия Глуховского, которая готовится к выходу в осенний прокат. Там тоже есть Петров, а еще Иван Янковский. Показанные на кинорынке материалы пока не дают представления о картине с безусловно сильной литературной основой. Также представители ЦПШ немного рассказали о масштабном проекте «Серебряные коньки», съемки которого сейчас идут в Санкт-Петербурге. По сюжету в канун 1900 года, в предновогоднем зимнем Петербурге, 18-летний сын бедного фонарщика случайно знакомится с юной аристократкой, и вместе герои решают следовать за своими мечтами. Главные роли достались дебютантам Фёдору Федотову и Соне Присс, а компанию им составят Алексей Гуськов, Юрий Колокольников, Северия Янушаускайте, Кирилл Зайцев, Юрий Борисов, Александра Ревенко, Тимофей Трибунцев, Сергей Колтаков и зарубежные актеры Дени Лаван и Кэти Бэлтон. Прокат запланирован на февраль 2020-го, где, кажется, будет настоящее «ледовое побоище» между «Серебряными коньками» и «Льдом-2».