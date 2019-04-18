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Александр Невский и Эрик Бреннер снимут фильм о Хеди Ламарр

18 апреля
2019 год

Новости кино >>
18 апреля 2019
Студия ETA Films во главе с Эриком Бреннером объединяется с Александром Невским и его компанией Hollywood Storm для работы над биографической картиной «Хеди» (Hedy) – полнометражным художественным фильмом, который расскажет о жизни иконы Голливуда и изобретательницы Хеди Ламарр, сообщается на сайте студии.

Александр Невский и Эрик Бреннер снимут фильм о Хеди Ламарр

В настоящий момент продюсеры ведут переговоры с Ником Валлелонга, соавтором недавнего «оскаровского» хита «Зеленая книга», который планирует подключиться к проекту в качестве режиссёра и продюсера. Возможно, что Невский также сыграет в картине одну из ролей.

Хеди Кислер (чей псевдоним «Ламарр» был придуман главой киностудии MGM Луисом Б. Мейером) сбежала из оккупированной Гитлером Австрии в США и стала одной из самых ярких кинозвезд Голливуда 1940-1950-х годов. Также, в свободное от съёмок время, она приняла участие в научных исследованиях, которые привели к открытиям, изменившим жизнь человечества и заложившим основу для создания Wi-Fi и Bluetooth.

Продюсер и финансист Эрик Бреннер известен своими картинами «Сумасшедшее сердце», «Хористы», «Хуже, чем ложь». Александр Невский является продюсером приключенческих фильмов «Черная роза», «Разборка в Маниле», «Максимальный удар», а также входит в Голливудскую Ассоциацию HFPA, вручающую премию «Золотой глобус».
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персоны
Ник ВаллелонгаХеди ЛамаррАлександр Невский
фильмы
Зелёная книгаМаксимальный ударРазборка в МанилеСумасшедшее сердцеХористыХуже, чем ложьЧёрная роза

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