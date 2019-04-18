Александр Невский и Эрик Бреннер снимут фильм о Хеди Ламарр

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Сериал «Содержанки» продлен на второй сезон

Смотр пройдет с 14 по 25 мая.

18 апреля

108-й Российский кинорынок: Робот Сергей Безруков и холоп Милош Бикович

А также «Братство» Павла Лунгина, «Француз» Андрея Смирнова и много других отечественных новинок.