Александр Невский и Эрик Бреннер снимут фильм о Хеди Ламарр

Студия ETA Films во главе с Эриком Бреннером объединяется с Александром Невским
и его компанией Hollywood Storm для работы над биографической картиной «Хеди
» (Hedy) – полнометражным художественным фильмом, который расскажет о жизни иконы Голливуда и изобретательницы Хеди Ламарр
, сообщается на сайте
студии.
В настоящий момент продюсеры ведут переговоры с Ником Валлелонга
, соавтором недавнего «оскаровского» хита «Зеленая книга
», который планирует подключиться к проекту в качестве режиссёра и продюсера. Возможно, что Невский также сыграет в картине одну из ролей.
Хеди Кислер (чей псевдоним «Ламарр» был придуман главой киностудии MGM Луисом Б. Мейером) сбежала из оккупированной Гитлером Австрии в США и стала одной из самых ярких кинозвезд Голливуда 1940-1950-х годов. Также, в свободное от съёмок время, она приняла участие в научных исследованиях, которые привели к открытиям, изменившим жизнь человечества и заложившим основу для создания Wi-Fi и Bluetooth.
Продюсер и финансист Эрик Бреннер известен своими картинами «Сумасшедшее сердце
», «Хористы
», «Хуже, чем ложь
». Александр Невский является продюсером приключенческих фильмов «Черная роза
», «Разборка в Маниле
», «Максимальный удар
», а также входит в Голливудскую Ассоциацию HFPA, вручающую премию «Золотой глобус».