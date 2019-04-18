«Дылда» Кантемира Балагова примет участие в программе «Особый взгляд» Каннского кинофестиваля

Фильм «Дылда
» российского режиссера Кантемира Балагова
примет участие в конкурсе «Особый взгляд» 72-го Каннского кинофестиваля, который пройдет с 14 по 25 мая, объявили организаторы смотра.
В центре сюжета картины жизнь двух молодых девушек, только вернувшихся с фронта в послевоенный Ленинград, в конце 1945 года. Это история про то, как все пытаются обрести новую мирную жизнь, когда вокруг, и, главное, внутри – руины.
«Для меня это фильм о том, что война не заканчивается в момент прекращения огня. Она продолжает убивать...
» – говорит режиссер Кантемир Балагов.
«Дылда» – вторая картина режиссера, причем дебютная его лента «Теснота
» также участвовала в «Особом взгляде» Канн, где получила приз международной федерации кинопрессы FIPRESCI.
Фильм снят целиком на частные инвестиции, без государственной поддержки. Продюсерами ленты выступили Александр Роднянский и Сергей Мелькумов.
«"Дылда" – вторая работа двадцатисемилетнего режиссера, который во второй раз оказывается в официальной программе Каннского фестиваля, что невероятное достижение, Фильм Балагова - драма, погруженная в человеческую психологию. Меня поражает смелость, с которой Кантемир исследует пограничные состояния человека
», ¬ отметил Роднянский.