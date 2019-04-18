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«Дылда» Кантемира Балагова примет участие в программе «Особый взгляд» Каннского кинофестиваля

18 апреля
2019 год

Новости кино >>
18 апреля 2019
Фильм «Дылда» российского режиссера Кантемира Балагова примет участие в конкурсе «Особый взгляд» 72-го Каннского кинофестиваля, который пройдет с 14 по 25 мая, объявили организаторы смотра.

«Дылда» Кантемира Балагова примет участие в программе «Особый взгляд» Каннского кинофестиваля

В центре сюжета картины жизнь двух молодых девушек, только вернувшихся с фронта в послевоенный Ленинград, в конце 1945 года. Это история про то, как все пытаются обрести новую мирную жизнь, когда вокруг, и, главное, внутри – руины.

«Для меня это фильм о том, что война не заканчивается в момент прекращения огня. Она продолжает убивать...» – говорит режиссер Кантемир Балагов.

«Дылда» – вторая картина режиссера, причем дебютная его лента «Теснота» также участвовала в «Особом взгляде» Канн, где получила приз международной федерации кинопрессы FIPRESCI.

Фильм снят целиком на частные инвестиции, без государственной поддержки. Продюсерами ленты выступили Александр Роднянский и Сергей Мелькумов.

«"Дылда" – вторая работа двадцатисемилетнего режиссера, который во второй раз оказывается в официальной программе Каннского фестиваля, что невероятное достижение, Фильм Балагова - драма, погруженная в человеческую психологию. Меня поражает смелость, с которой Кантемир исследует пограничные состояния человека», ¬ отметил Роднянский.
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