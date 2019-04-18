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Сериал «Содержанки» продлен на второй сезон

18 апреля
2019 год

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18 апреля 2019
Оригинальный проект видеосервиса START «Содержанки» продлен на второй сезон, над его созданием будет работать та же творческая команда, что и на первом сезоне, сообщает пресс-служба видеосервиса.

Сериал «Содержанки» продлен на второй сезон
фото: Пресс-служба видеосервиса START

Исполнительница одной из главных ролей Дарья Мороз выступит в качестве креативного продюсера.

«Даже будучи очень востребованной в своей профессии, я понимала, что просто быть артисткой для меня недостаточно, я хочу идти вперёд и развиваться. 10 лет назад я закончила ВКСР по специальности «продюсирование», но только сейчас почувствовала готовность сократить фактическую актерскую работу и встать по другую сторону камеры. Мне крайне радостно, что мой продюсерский дебют состоится в компании Эдуарда Илояна и Ирины Сосновой, которые представляют студию видеосервиса START, эта команда делает действительно крутое кино. Бескомпромиссное и смелое», – отметила Мороз.

Историю об амбициозной галеристке Даше (Софья Эрнст) и суровой, но нежной Лене (Дарья Мороз), попавшей в мир больших денег из блеклого кабинета УгРо, продолжит создавать Константин Богомолов, но в этот раз уже в качестве шоураннера проекта. Константин будет курировать киносериал на всех стадиях производства.

«Мы уже придумали второй сезон, и он точно взбудоражит фанатов сериала. «Повышение ставок» – так мы сформулировали основной замысел. Первый сезон получился очень смелым и даже провокационным, мы просто обязаны сделать второй еще круче. Иначе в чем смысл делать продолжение? И мы очень рады, что Константин останется в проекте как ключевой создатель и будет активно участвовать и в съемках, и во всех остальных творческих процессах», – говорит генеральный продюсер проекта Ирина Сосновая.

По словам представителя видеосервиса Юлии Миндубаевой, премьера «Содержанок» позволила увеличить количество подписчиков в три раза с начала года, аудитория сериала на данный момент превысили 5 млн зрителей.
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