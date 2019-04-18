Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Ким Ки Дук получил приз ММКФ «За выдающийся вклад в мировой кинематограф»

18 апреля
2019 год

Новости кино >>
18 апреля 2019
В Москве начал свою работу 41-й Московский международный кинофестиваль. Председателем жюри основного конкурса в этом году стал южнокорейский режиссер Ким Ки Дук, он же и получил на церемонии открытия фестиваля.

Ким Ки Дук получил приз ММКФ «За выдающийся вклад в мировой кинематограф»

«Творчество Ким Ки Дука хорошо известно российским зрителям, почти все его фильмы были в нашем прокате. И я дорожу именно тем, что когда-то один из его первых фильмов «Реальный вымысел» был показан на ММКФ, мы открыли этого режиссера не только для наших зрителей, но и для зрителей всего мира», – сказал программный директор смотра Кирилл Разлогов.

Ким Ки Дук отметил, что для него огромная честь получать такую награду именно в России, «самой известной культурной стране», где особенно любят его фильмы.
версия для печати
Поиск по меткам
ММКФММКФ-2019
персоны
Ки Дук Ким (младший)Кирилл Разлогов

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники
МирТесен

Скорбим

Ирина Цывина
17 апреля ушла из жизни актриса Ирина Цывина.

День рождения >>

Владимир Васильев (IV)
Георгий Вицин
Лада Негруль
Светлана Немоляева
Любовь Румянцева
Екатерина Семёнова
Аглая Тарасова
Нина Тер-Осипян
Ирина Феофанова
Джеймс Вудс
Эрик Робертс
Дэвид Теннант
Мария Томашова
Антонио Фагундес
Америка Феррера
Ежи Штур
все родившиеся 18 апреля >>

Афиша кино >>

Нуреев. Белый ворон
биография, драма
Великобритания, Франция, 2018
Код Красный
биография, драма, триллер
Великобритания, 2019
Миллиард
боевик, комедия
Россия, 2019
Гоген: В поисках утраченного рая
биография, исторический фильм
Италия, 2019
Ограбление по Фрейду
боевик, криминальный фильм, триллер
Венгрия, 2018
После
мелодрама, экранизация, эротика
США, 2019
Проклятие плачущей
мистика, триллер, фильм ужасов
США, 2019
Пушистый шпион
детский фильм, приключения, семейное кино
Бельгия, Германия, 2018
Апокалипсис сегодня
военный фильм, драма, приключения
США, 1979
Домовой
комедия, семейное кино, фэнтези
Россия, 2019
Миа и белый лев
драма, семейное кино, фильм о животных
Франция, 2018
Белый лебедь
биография, драма, спортивный фильм
Норвегия, 2018
все фильмы в прокате >>

ревью

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен