Ким Ки Дук получил приз ММКФ «За выдающийся вклад в мировой кинематограф»

В Москве начал свою работу 41-й Московский международный кинофестиваль
. Председателем жюри основного конкурса в этом году стал южнокорейский режиссер Ким Ки Дук
, он же и получил на церемонии открытия фестиваля.
«Творчество Ким Ки Дука хорошо известно российским зрителям, почти все его фильмы были в нашем прокате. И я дорожу именно тем, что когда-то один из его первых фильмов «Реальный вымысел» был показан на ММКФ, мы открыли этого режиссера не только для наших зрителей, но и для зрителей всего мира
», – сказал программный директор смотра Кирилл Разлогов
.
Ким Ки Дук отметил, что для него огромная честь получать такую награду именно в России, «самой известной культурной стране», где особенно любят его фильмы.