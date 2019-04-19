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Линейке LEGO по «Звёздным войнам» исполнилось 20 лет

19 апреля
2019 год

Новости кино >>
19 апреля 2019
Наборам LEGO® Star Wars™ исполнилось 20 лет. Согласно пресс-службе LEGO Group, «Звёздные войны» стали первой франшизой, права на использование которой приобрела компания, и с тех пор LEGO® Star Wars™ не покидает рейтинг самых популярных наборов LEGO. Они позволяют фанатам, независимо от возраста и места проживания, вместе наслаждаться увлекательным опытом конструирования. С момента запуска линейки было представлено 700 различных наборов (в том числе 1000 минифигурок LEGO® Star Wars™), пять видеоигр, несколько телевизионных и онлайн-шоу, а также множество других тематических продуктов.

Линейке LEGO по «Звёздным войнам» исполнилось 20 лет
фото: Пресс-служба LEGO Group

«Для нас конструкторы LEGO и "Звёздные войны" – это сотрудничество мечты. И нам невероятно повезло, что нас поддерживает и вдохновляет на новые свершения одно из самых преданных фан-сообществ в мире. 20-летний юбилей знаменует важный этап в истории линейки, и свой успех мы хотели бы посвятить нашим верным поклонникам, которые на протяжении уже двух десятилетий воссоздают историю "Звёздных войн", разыгрывают события, сражаются и вместе отправляются на поиски приключений во вселенной LEGO® Star Wars™. 20 лет спустя сила по-прежнему пребывает с нами, и впереди нас ждёт ещё много интересного», – заявил старший дизайнер LEGO® Star Wars™ Йенс Кронволд Фредериксен.

Линейку впервые представили на Международной выставке игрушек в Нью-Йорке в феврале 1999 года, и до сих пор она вызывает восхищение фанатов. Всего за год было выпущено 13 наборов, а также комплект для создания роботов разной сложности LEGO® MINDSTORMS™. В последующие годы линейка пополнилась множеством хитов, среди которых первая версия минифигурки Чубакки, сама по себе вызвавшая триумф благодаря революционному дизайну. У команды разработчиков появилась идея выполнить голову Чубакки таким образом, чтобы шерсть покрывала переднюю и заднюю части туловища – в последующем эта находка неоднократно использовалась для создания минифигурок LEGO.

Линейке LEGO по «Звёздным войнам» исполнилось 20 лет
фото: Пресс-служба LEGO Group

По словам вице-президента по лицензированию компании Lucasfilm Дерека Стотарда, «модели, которые создаются в сотрудничестве с LEGO Group, по-прежнему пользуются огромной популярностью, ведь они позволяют исследовать галактику "Звёздных войн" очень необычным способом. Будь то увлечённое конструирование Сокола Тысячелетия, которому предстоит красоваться на полке, или воссоздание сражений с помощью моделей LEGO® Star Wars™ – эта линейка помогает нам взаимодействовать с фанатами всех возрастов, которых вселенная "Звёздных войн" завораживает так же, как и нас».

1 апреля, специально к 20-летию линейки LEGO Group выпустила пять наборов, в которые вошли знаменитые космические корабли и эксклюзивные минифигурки, напоминающие об истории LEGO® Star Wars™. Новинки серии воссоздают некоторые из наиболее популярных наборов, представленных за последние 20 лет, и объединены общей темой. LEGO Group предоставляет поклонникам «Звездных войн» возможность создавать свои элементы вселенной, разыгрывать любимые сюжеты и «оживлять» персонажей: от вуки и эвоков до принцессы Леи и Хана Соло. Таким образом, фанатов ждет ещё больше межгалактических приключений.
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Линейке LEGO по «Звёздным войнам» исполнилось 20 лет фотографии
Линейке LEGO по «Звёздным войнам» исполнилось 20 лет фотографии
Линейке LEGO по «Звёздным войнам» исполнилось 20 лет фотографии
Линейке LEGO по «Звёздным войнам» исполнилось 20 лет фотографии
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