Линейке LEGO по «Звёздным войнам» исполнилось 20 лет

Наборам LEGO® Star Wars™ исполнилось 20 лет. Согласно пресс-службе LEGO Group, «Звёздные войны» стали первой франшизой, права на использование которой приобрела компания, и с тех пор LEGO® Star Wars™ не покидает рейтинг самых популярных наборов LEGO. Они позволяют фанатам, независимо от возраста и места проживания, вместе наслаждаться увлекательным опытом конструирования. С момента запуска линейки было представлено 700 различных наборов (в том числе 1000 минифигурок LEGO® Star Wars™), пять видеоигр, несколько телевизионных и онлайн-шоу, а также множество других тематических продуктов.
фото: Пресс-служба LEGO Group
«Для нас конструкторы LEGO и "Звёздные войны" – это сотрудничество мечты. И нам невероятно повезло, что нас поддерживает и вдохновляет на новые свершения одно из самых преданных фан-сообществ в мире. 20-летний юбилей знаменует важный этап в истории линейки, и свой успех мы хотели бы посвятить нашим верным поклонникам, которые на протяжении уже двух десятилетий воссоздают историю "Звёздных войн", разыгрывают события, сражаются и вместе отправляются на поиски приключений во вселенной LEGO® Star Wars™. 20 лет спустя сила по-прежнему пребывает с нами, и впереди нас ждёт ещё много интересного», – заявил старший дизайнер LEGO® Star Wars™ Йенс Кронволд Фредериксен.
Линейку впервые представили на Международной выставке игрушек в Нью-Йорке в феврале 1999 года, и до сих пор она вызывает восхищение фанатов. Всего за год было выпущено 13 наборов, а также комплект для создания роботов разной сложности LEGO® MINDSTORMS™. В последующие годы линейка пополнилась множеством хитов, среди которых первая версия минифигурки Чубакки, сама по себе вызвавшая триумф благодаря революционному дизайну. У команды разработчиков появилась идея выполнить голову Чубакки таким образом, чтобы шерсть покрывала переднюю и заднюю части туловища – в последующем эта находка неоднократно использовалась для создания минифигурок LEGO.
фото: Пресс-служба LEGO Group
По словам вице-президента по лицензированию компании Lucasfilm Дерека Стотарда, «модели, которые создаются в сотрудничестве с LEGO Group, по-прежнему пользуются огромной популярностью, ведь они позволяют исследовать галактику "Звёздных войн" очень необычным способом. Будь то увлечённое конструирование Сокола Тысячелетия, которому предстоит красоваться на полке, или воссоздание сражений с помощью моделей LEGO® Star Wars™ – эта линейка помогает нам взаимодействовать с фанатами всех возрастов, которых вселенная "Звёздных войн" завораживает так же, как и нас».
1 апреля, специально к 20-летию линейки LEGO Group выпустила пять наборов, в которые вошли знаменитые космические корабли и эксклюзивные минифигурки, напоминающие об истории LEGO® Star Wars™. Новинки серии воссоздают некоторые из наиболее популярных наборов, представленных за последние 20 лет, и объединены общей темой. LEGO Group предоставляет поклонникам «Звездных войн» возможность создавать свои элементы вселенной, разыгрывать любимые сюжеты и «оживлять» персонажей: от вуки и эвоков до принцессы Леи и Хана Соло. Таким образом, фанатов ждет ещё больше межгалактических приключений.