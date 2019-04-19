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Россиянки любят проводить досуг в кинотеатрах

19 апреля
2019 год

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19 апреля 2019
Фонд кино опубликовал результаты мониторинга киноаудитории за период с января по март текущего года, основанные на интегрированных данных ЕАИС о посещаемости кинотеатров и трекера «Кинозритель», совместного проекта Фонда и агентства маркетинговых исследований Wanta Group.

Как отмечается в отчёте, с января по март было опрошено более 14 тысяч кинозрителей в пяти крупнейших городах по кинотеатральной посещаемости (Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск, Краснодар). Участие в опросе приняли зрители, выходившие из кинозала после просмотра фильма.

Россиянки любят проводить досуг в кинотеатрах
фото: fond-kino.ru

За указанный период кинотеатры Российской Федерации посетило 63,9 миллиона человек, что соответствует уровню 2018-го за аналогичный период (63,5 млн зрителей). Средняя цена билета в кино составила 255,4 рубля, а на сеанс фильма пришло в среднем 24 зрителя. Российское кино посмотрело 28,7 млн человек (45 % от совокупного числа зрителей), зарубежные фильмы привлекли 35,2 млн. Мультфильмы, чья средняя цена билета составила 225 рублей, посмотрело 16,9 млн зрителей (27 %). Самыми успешными анимационными лентами стали «Как приручить дракона 3», «Гринч» и «Три богатыря и наследница престола». На них пришлось 68 % проданных билетов на сеансы анимационного кино. Игровые фильмы, ориентированные на детскую и семейную аудиторию, привлекли в кинотеатры 3,4 млн зрителей (5,4 %), крупнейшими стали «Дамбо», «Мэри Поппинс возвращается» и «Путь домой». На тройку крупнейших фильмов по объёму зрительской аудитории за первый квартал текущего года было продано 19,8 млн билетов (31 %). Рейтинг возглавила военная драма «Т-34», вышедшая в прокат на январских праздниках (8,8 млн зрителей), на втором месте «Как приручить дракона 3» (7,1 млн), а на третьем – «Капитан Марвел» (четыре миллиона).

В число 15 крупнейших фильмов, заинтересовавших публику, вошли восемь российских картин, пять из них вышли в прокат в 2019-м («Т-34», «Балканский рубеж», «Громкая связь», «Бабушка лёгкого поведения 2», «Любовницы»), ещё три вышли в конце 2018-го и продолжили прокат в начале текущего года («Полицейский с Рублёвки. Новогодний беспредел», «Ёлки последние», «Три богатыря и наследница престола»).

Россиянки любят проводить досуг в кинотеатрах
фото: кадр из фильма «Т-34»

Среди самых любопытных данных, указанных в исследовании, можно считать особенности российской киноаудитории. В частности, фильмы смотрят преимущественно женщины (56 %), средний возраст кинозрителя составил 29 лет, а чаще всего в кино ходят зрители в возрасте 18 лет. Большинство кинозрителей (64%) ходят в кино 1-2 раза в месяц и чаще. Самая активная аудитория – зрители 18-24 лет – составляют ядро киноаудитории, их доля в структуре киноаудитории составляет 25 % – это каждый четвёртый посетитель кинотеатра. При этом самой многочисленной группой кинозрителей являются люди в возрасте 25-34 лет (31% аудитории кинотеатров).

Россияне посещают кинотеатры преимущественно с друзьями (33,1%). Это молодёжь до 25-ти лет. Доля семейной аудитории составляет в среднем 30,1%, в зависимости от уикенда варьируется от 24 до 42% (в период школьных каникул). С детьми, чей средний возраст равняется десяти годам, приходят родители в возрасте 35-44 лет. Основной аудитории хорроров нет 25 лет, причём основной костяк составляют подростки (40 %). Максимальная доля зрителей 12-17 лет (41 %) зафиксирована в структуре аудитории отечественного хоррора «Пиковая дама. Зазеркалье», каждый третий зритель «Рассвета» (32%) относится к данной возрастной категории. У триллеров «Клаустрофобы» и «Мы» подростковая доля составила 28 и 22 % соответственно. Самый кассовый жанр – кинокомиксы («Капитан Марвел», «Алита: Боевой ангел», «Стекло») – привлекает в основном мужскую аудиторию в возрасте 18-34 лет, аудитория большинства остальных жанров, включая фильмы ужасов, преимущественно женская.

Россиянки любят проводить досуг в кинотеатрах
фото: afisha.yuga

В новогодние праздники в кино любят ходить люди, принадлежащие к старшим возрастным группам. 37% кинозрителей, посетивших кинотеатры в первую неделю января 2019 года, старше 35 лет, из них 21 % – зрители в возрасте 35-44 лет и 15 % – старше 45 лет (в среднем в остальные уикенды первого квартала доля данных возрастных групп составляет 17 и 10% соответственно). Средний возраст посетителя кинотеатра в новогодние праздники составляет 31 год, а доля женщин выше: 60 против 55% в неновогодний период.

Зрители российского кино в среднем старше зрителей зарубежного кино на четыре года: 32 года против 28 лет соответственно. В структуре аудитории российских фильмов доля зрителей старше 45 лет в три раза выше, чем в структуре аудитории зарубежных фильмов (18 против 6% соответственно). Уровень удовлетворенности зрителей и готовности рекомендовать фильм своим друзьям и знакомым по российским фильмам выше, чем по зарубежным. Индекс «сарафанного радио» у российских фильмов составил 27 пунктов против 22-х зарубежного кино. Максимальное значение индекса «сарафанного радио» у «Т-34» (65 пунктов), 75% зрителей картины выразили готовность рекомендовать его своим друзьям и знакомым для просмотра в кино.
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Алита: Боевой ангелБабушка лёгкого поведения 2. Престарелые мстителиБалканский рубежГринчГромкая связьДамбоЁлки последниеКак приручить дракона 3Капитан МарвелКлаустрофобыЛюбовницыМыМэри Поппинс возвращаетсяПиковая дама. ЗазеркальеПолицейский с Рублёвки. Новогодний беспределПуть домойРассветСтеклоТ-34Три богатыря и Наследница престола

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