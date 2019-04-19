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«Ощущения - супер»: Софи Тёрнер восстаёт из пепла

19 апреля
2019 год

Новости кино >>
19 апреля 2019
В сети появился финальный трейлер научно-фантастического боевика «Люди Икс: Тёмный феникс» режиссёра Саймона Кинберга («Люди Икс: Апокалипсис»).


Это - история одного из самых любимых персонажей франшизы «Люди Икс» Джин Грей, которая разворачивается в тот момент, когда героиня превращается в культового Темного Феникса. Во время опасной для жизни спасательной миссии в космосе девушка оказывается поражена таинственной космической силой, которая превращает ее в одного из самых могущественных мутантов. В борьбе с этой все более изменчивой мощью и со своими собственными демонами Джин выходит из-под контроля: раскалывает семью Людей Икс и угрожает уничтожить всю нашу планету.

«Ощущения - супер»: Софи Тёрнер восстаёт из пепла

Главные роли в картине исполнили Софи Тернер, Дженнифер Лоуренс, Майкл Фассбендер, Александра Шипп, Джессика Честейн, Тай Шеридан, Джеймс Макэвой, Оливия Манн, Николас Холт, Эван Питерс, Коди Смит-Макфи, Ивэн Джониккейт, Ато Эссонда и Дэниэл Кадмор.

В российский прокат блокбастер «Люди Икс: Тёмный феникс» выйдет 6 июня 2019 года.
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Люди Икс: Тёмный феникс

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«Ощущения - супер»: Софи Тёрнер восстаёт из пепла фотографии
«Ощущения - супер»: Софи Тёрнер восстаёт из пепла фотографии
«Ощущения - супер»: Софи Тёрнер восстаёт из пепла фотографии
«Ощущения - супер»: Софи Тёрнер восстаёт из пепла фотографии
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