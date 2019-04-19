«Ощущения - супер»: Софи Тёрнер восстаёт из пепла

В сети появился финальный трейлер научно-фантастического боевика «Люди Икс: Тёмный феникс»
режиссёра Саймона Кинберга
(«Люди Икс: Апокалипсис»
).
Это - история одного из самых любимых персонажей франшизы «Люди Икс» Джин Грей, которая разворачивается в тот момент, когда героиня превращается в культового Темного Феникса. Во время опасной для жизни спасательной миссии в космосе девушка оказывается поражена таинственной космической силой, которая превращает ее в одного из самых могущественных мутантов. В борьбе с этой все более изменчивой мощью и со своими собственными демонами Джин выходит из-под контроля: раскалывает семью Людей Икс и угрожает уничтожить всю нашу планету.
Главные роли в картине исполнили Софи Тернер
, Дженнифер Лоуренс
, Майкл Фассбендер
, Александра Шипп
, Джессика Честейн
, Тай Шеридан
, Джеймс Макэвой
, Оливия Манн
, Николас Холт
, Эван Питерс
, Коди Смит-Макфи
, Ивэн Джониккейт
, Ато Эссонда
и Дэниэл Кадмор
.
В российский прокат блокбастер «Люди Икс: Тёмный феникс»
выйдет 6 июня 2019 года.