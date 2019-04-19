«Ощущения - супер»: Софи Тёрнер восстаёт из пепла

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А чаще всего в кино ходят подростки.

19 апреля

Линейке LEGO по «Звёздным войнам» исполнилось 20 лет

В честь юбилея выпущены пять наборов, в которые вошли знаменитые космические корабли и эксклюзивные минифигурки.