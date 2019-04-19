Премьера «Ведьмака» запланирована на конец 2019 года

Премьера восьмисерийного первого сезона адаптации фэнтези-цикла Анджея Сапковского «Ведьмак»
состоится на Netflix в конце 2019 года, уверяет Variety
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Шоураннером сериала выступает Лорен Шмидт
. За постановку отвечают Алик Сахаров
и Томаш Багиньский
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Образ Геральта из Ривии воплотит Генри Кавилл
. Фрейе Аллан
досталась роль Цири, Анья Чалотра
станет Йеннифер, Анна Шаффер
сыграет Трисс Меригольд, а Лютика доверили Джои Бэти
. В качестве королевы Калантэ предстанет Джоди Мэй
. Ярла Скеллиге Эйста сыграет Бьёрн Хлинюр Харальдссон
. Компанию им также составят Адам Леви
(Мышовур), Милли Брэйди
(Ренфри), Майэнн Бёринг
(Тиссая Де Врие), Ларс Миккельсен
(Стрегобор), Мими Дивени
(Фрингилья Виго), Терика Уилсон-Рид
(Сабрина Глевиссиг) и другие актёры.