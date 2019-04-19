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Премьера «Ведьмака» запланирована на конец 2019 года

19 апреля
2019 год

Новости кино >>
19 апреля 2019
Премьера восьмисерийного первого сезона адаптации фэнтези-цикла Анджея Сапковского «Ведьмак» состоится на Netflix в конце 2019 года, уверяет Variety.

Шоураннером сериала выступает Лорен Шмидт. За постановку отвечают Алик Сахаров и Томаш Багиньский.

Премьера «Ведьмака» запланирована на конец 2019 года

Образ Геральта из Ривии воплотит Генри Кавилл. Фрейе Аллан досталась роль Цири, Анья Чалотра станет Йеннифер, Анна Шаффер сыграет Трисс Меригольд, а Лютика доверили Джои Бэти. В качестве королевы Калантэ предстанет Джоди Мэй. Ярла Скеллиге Эйста сыграет Бьёрн Хлинюр Харальдссон. Компанию им также составят Адам Леви (Мышовур), Милли Брэйди (Ренфри), Майэнн Бёринг (Тиссая Де Врие), Ларс Миккельсен (Стрегобор), Мими Дивени (Фрингилья Виго), Терика Уилсон-Рид (Сабрина Глевиссиг) и другие актёры.
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