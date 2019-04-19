В одну из программ Каннского фестиваля включена российская короткометражка

Короткометражная лента Олеси Яковлевой «Сложноподчинённое»
включена в программу Cinéfondation 72-го Каннского международного кинофестиваля
, сообщается на сайте
смотра.
Для студентки Санкт-Петербургского государственного института кино и телевидения это третья режиссёрская работа. Её дебютом стала «Мамина радость»
, уточняется на странице
режиссёра в социальной сети Вконтакте.
«Синефондасьон» представляет собой конкурс студенческих работ, сосредоточенный на поиске талантливых авторов игровых или анимационных фильмов. Помимо фильма Яковлевой, в этом году в программу, которую возглавит режиссёр Клер Дени
, вошли ещё 16 работ со всего мира.
В 2012-м главный приз данного конкурса достался картине Таисии Игуменцевой «Дорога на…»
.