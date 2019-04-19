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В одну из программ Каннского фестиваля включена российская короткометражка

19 апреля
2019 год

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19 апреля 2019
Короткометражная лента Олеси Яковлевой «Сложноподчинённое» включена в программу Cinéfondation 72-го Каннского международного кинофестиваля, сообщается на сайте смотра.

Для студентки Санкт-Петербургского государственного института кино и телевидения это третья режиссёрская работа. Её дебютом стала «Мамина радость», уточняется на странице режиссёра в социальной сети Вконтакте.

В одну из программ Каннского фестиваля включена российская короткометражка
фото: vk.com

«Синефондасьон» представляет собой конкурс студенческих работ, сосредоточенный на поиске талантливых авторов игровых или анимационных фильмов. Помимо фильма Яковлевой, в этом году в программу, которую возглавит режиссёр Клер Дени, вошли ещё 16 работ со всего мира.

В 2012-м главный приз данного конкурса достался картине Таисии Игуменцевой «Дорога на…».
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