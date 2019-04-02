Фильмы Светланы Проскуриной и Павла Костомарова покажут в конкурсе ММКФ

Организаторы 41-го Московского международного кинофестиваля, который пройдет с 18 по 25 апреля, объявили участников конкурсных программ и составы жюри. Всего на главную награду смотра будет претендовать 13 картин.
фото: "Эпидемия"
В их числе сразу несколько российских участников. Это новая работа Светланы Проскуриной «Воскресенье», якутская лента «Надо мною солнце не садится» Любови Борисовой и «Эпидемия» Павла Костомарова. Последний долгое время позиционировался как сериал, причем первая серия «Эпидемии» будет показана 10 апреля на фестивале сериалов CanneSeries в Каннах. По словам члена отборочной комиссии Петра Шепотинника, Костомаров специально для ММКФ смонтировал 90-минутную полнометражную картину, которая затем выйдет в прокат.
Также в конкурсе будет представлена копродукция России, Германии и Бангладеша «День субботний» Мостафы Сарвара Фаруки. Кроме того в конкурсе покажут французскую ленту «Медовый месяц в Згеже» Элизы Отценбергер, иранский фильм «Моя жизнь на втором курсе» Расула Садрамели, турецкую картину «Капкан» Сейида Чолака, финскую картину «Пустота» Алекси Салпенперя, казахстанский фильм «Тренинг личностного роста» Фархата Шарипова, итальянскую ленту «Она смеется» Валерио Мастандреа, китайскую картину «Жизнь морских обитателей» Чжан Чи, японский фильм «Импровизаторы» Сабу и копродукцию Латвии и Германии «Отец ночь» Дависа Симаниса. По словам организаторов смотра, до конца этой недели в конкурс может добавиться еще одна лента из Латинской Америки.
Жюри основного конкурса возглавит южнокорейский режиссер Ким Ки Дук, компанию ему составят турецкий режиссер и продюсер Семих Капланоглу, итальянская сценарист и режиссер Валия Сантелла, российская актриса Ирина Апексимова.
В конкурсе неигрового кино будет показано семь фильмов, Россию в нем представляет лента Дарьи Иванковой «Анатолий Крупнов. Он был», а также копродукционный проект с США «Людно внутри» Ольги Львовой. В жюри этой программы войдут российский режиссер Борис Караджев, британский режиссер Кевин Сим и киргизский киновед Гульбара Толомушова.