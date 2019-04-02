ревью

Всего на главную награду претендует 13 картин, однако программа еще может дополниться.

Фильмы Светланы Проскуриной и Павла Костомарова покажут в конкурсе ММКФ

Премьерные показы пройдет с 4 по 7 апреля.

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Шутки в сторону: Комик Владимир Зеленский победил в первом туре президентских выборов в Украине

Актёр уже рассказал, о чем будет его первый разговор с Путиным