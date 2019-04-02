Детектив «Поселенцы» с Алексеем Морозовым выйдет 8 апреля

Премьера детектива «Поселенцы», главную роль в котором – оперативника Ивана Корнилова – исполнил Алексей Морозов, состоится на канале НТВ 8 апреля, сообщает пресс-служба телеканала.
фото: Пресс-служба канала НТВ
«У сериала весьма интересное начало: от моего героя уходит жена, он переезжает в далёкое, богом забытое место, плюс происходит ещё ряд острых жизненных обстоятельств. Таких упёртых героев я ещё не играл. Он за правду, и даже готов умереть за неё. Даже его начальник говорит: «Придурок ты, Ваня!». Это такой любопытный характер, который развивается на протяжении всего сериала. Он такой Иванушка-дурачок, где в данном случае это не оскорбительно, а наоборот, позитивно. А дурачок потому, что всегда за эту правду борется», – рассказал Морозов.