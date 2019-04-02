У «Академии Амбрелла» будет второй сезон

Сериал стриминг-сервиса Netflix «Академия Амбрелла
», ставший одним из главных интернет-релизов февраля этого года, получит продолжение, сообщает Deadline
.
Во втором сезоне будет 10 эпизодов, его шоураннером вновь станет Стив Блэкман
, работавший над первым сезоном. Сообщается, что к своим ролям вернутся Эллен Пейдж
, Том Хоппер, Дэвид Кастанеда, Эмми Рэвер-Лэмпман, Роберт Шиэн, Эйдан Галлахер
и Джастин Мин
. Остальные актеры станут известны позднее. Производство проекта начнется летом в Торонто.
Комикс «Академия Амбрелла» создана сценаристом и бывшим вокалистом группы The Chemical brothers Джерардом Уэем и художником Габриэлем Ба с обложками Джеймса Джина. Первая серия была издана в сентябре 2007 года, вторая серия – в 2008 году. В комиксе, как и в сериале, рассказывается о нескольких взрослых героях, ставших в детстве членами Академии «Амбрелла», которые встречаются после смерти их приемного отца – сэра Реджинальда Хагривза, известного предпринимателя, собиравшего «академию» сразу после рождения этих особенных детей и готовящих их к спасению мира.