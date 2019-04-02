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У «Академии Амбрелла» будет второй сезон

2 апреля
2019 год

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2 апреля 2019
Сериал стриминг-сервиса Netflix «Академия Амбрелла», ставший одним из главных интернет-релизов февраля этого года, получит продолжение, сообщает Deadline.

У «Академии Амбрелла» будет второй сезон

Во втором сезоне будет 10 эпизодов, его шоураннером вновь станет Стив Блэкман, работавший над первым сезоном. Сообщается, что к своим ролям вернутся Эллен Пейдж, Том Хоппер, Дэвид Кастанеда, Эмми Рэвер-Лэмпман, Роберт Шиэн, Эйдан Галлахер и Джастин Мин. Остальные актеры станут известны позднее. Производство проекта начнется летом в Торонто.

Комикс «Академия Амбрелла» создана сценаристом и бывшим вокалистом группы The Chemical brothers Джерардом Уэем и художником Габриэлем Ба с обложками Джеймса Джина. Первая серия была издана в сентябре 2007 года, вторая серия – в 2008 году. В комиксе, как и в сериале, рассказывается о нескольких взрослых героях, ставших в детстве членами Академии «Амбрелла», которые встречаются после смерти их приемного отца – сэра Реджинальда Хагривза, известного предпринимателя, собиравшего «академию» сразу после рождения этих особенных детей и готовящих их к спасению мира.
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