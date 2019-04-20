Юбилей Александра Миндадзе отметят ретроспективой его режиссёрских работ

В столичном кинотеатре «Звезда» с 26 по 28 апреля пройдёт ретроспектива режиссёрских работ Александра Миндадзе
. В программу войдут фильмы «Отрыв»
, «В субботу»
и «Милый Ханс, дорогой Пётр»
, сообщает пресс-служба сети Москино.
Ретроспектива откроется 26 апреля в 20.00 «Отрывом». Фильм «Милый Ханс, дорогой Петр» Миндадзе представит лично в день своего юбилея — 28 апреля режиссёру исполняется 70 лет. Начало показа в 16.00.
27 апреля в 18.30 состоится лекция автора книги о Миндадзе, кинокритика Марии Кувшиновой «Радиация и кино: как я перестал бояться и полюбил атомную бомбу»
. Кувшинова расскажет о том, что радиация и кинематограф вошли в жизнь человека одновременно: в 1895-м году Рентген
открыл свои лучи, а братья Люмьер
провели первый публичный киносеанс на бульваре Капуцинок. Радиоактивное излучение проникло в кинематограф ещё перед Второй мировой войной, но до атомных бомбардировок Японии осталось скорее загадочным курьёзом. Трагическое окончание мировой войны вдохновило японских кинематографистов на создание мутанта Годзиллы, а «Хиросима — любовь моя» Рене Клера
открыла новую страницу в долгой рефлексии кинематографа по поводу невидимой угрозы, порождённой прогрессом. После лекции всем желающим покажут ленту «В субботу».