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Юбилей Александра Миндадзе отметят ретроспективой его режиссёрских работ

20 апреля
2019 год

Новости кино >>
20 апреля 2019
В столичном кинотеатре «Звезда» с 26 по 28 апреля пройдёт ретроспектива режиссёрских работ Александра Миндадзе. В программу войдут фильмы «Отрыв», «В субботу» и «Милый Ханс, дорогой Пётр», сообщает пресс-служба сети Москино.

Юбилей Александра Миндадзе отметят ретроспективой его режиссёрских работ
фото: kommersant.ru

Ретроспектива откроется 26 апреля в 20.00 «Отрывом». Фильм «Милый Ханс, дорогой Петр» Миндадзе представит лично в день своего юбилея — 28 апреля режиссёру исполняется 70 лет. Начало показа в 16.00.

27 апреля в 18.30 состоится лекция автора книги о Миндадзе, кинокритика Марии Кувшиновой «Радиация и кино: как я перестал бояться и полюбил атомную бомбу». Кувшинова расскажет о том, что радиация и кинематограф вошли в жизнь человека одновременно: в 1895-м году Рентген открыл свои лучи, а братья Люмьер провели первый публичный киносеанс на бульваре Капуцинок. Радиоактивное излучение проникло в кинематограф ещё перед Второй мировой войной, но до атомных бомбардировок Японии осталось скорее загадочным курьёзом. Трагическое окончание мировой войны вдохновило японских кинематографистов на создание мутанта Годзиллы, а «Хиросима — любовь моя» Рене Клера открыла новую страницу в долгой рефлексии кинематографа по поводу невидимой угрозы, порождённой прогрессом. После лекции всем желающим покажут ленту «В субботу».
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В субботуМилый Ханс, дорогой ПетрОтрывХиросима - любовь моя

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