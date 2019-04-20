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Фильм «Летят журавли» на майские праздники выйдет в повторный прокат

20 апреля
2019 год

Новости кино >>
20 апреля 2019
Шедевр Михаила Калатозова «Летят журавли» появится на больших экранах страны 8 и 9 мая. Об этом сообщается на сайте Синематеки «Искусство кино», ответственной за ограниченный повторный прокат картины при поддержке «Киноконцерна "Мосфильм"».

«Летят журавли»

Калатозов снял легендарную киноповесть по пьесе Виктора Розова «Вечно живые». Роли двух влюблённых Вероники и Бориса, разлучённых навсегда войной, исполнили Татьяна Самойлова и Алексей Баталов. Фильм стал вершиной операторского мастерства Сергея Урусевского. Ручная камера со сверхширокоугольным объективом в непрерывном движении создавала ощущение полёта, отразившегося в названии.

«Летят журавли» является единственной отечественной картиной, удостоенной «Золотой пальмовой ветви» в Каннах. Премьера отреставрированной копии шедевра состоялась на Берлинском кинофестивале.



Отреставрированный «Мосфильмом» фильм выходит на большие экраны в современном качестве. Стоимость билетов во всех кинотеатрах будет составлять 100 рублей.
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