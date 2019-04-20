Фильм «Летят журавли» на майские праздники выйдет в повторный прокат

Шедевр Михаила Калатозова «Летят журавли»
появится на больших экранах страны 8 и 9 мая. Об этом сообщается на сайте Синематеки «Искусство кино»
, ответственной за ограниченный повторный прокат картины при поддержке «Киноконцерна "Мосфильм"».
Калатозов
снял легендарную киноповесть по пьесе Виктора Розова «Вечно живые»
. Роли двух влюблённых Вероники и Бориса, разлучённых навсегда войной, исполнили Татьяна Самойлова
и Алексей Баталов
. Фильм стал вершиной операторского мастерства Сергея Урусевского
. Ручная камера со сверхширокоугольным объективом в непрерывном движении создавала ощущение полёта, отразившегося в названии.
«Летят журавли» является единственной отечественной картиной, удостоенной «Золотой пальмовой ветви» в Каннах. Премьера отреставрированной копии шедевра состоялась на Берлинском кинофестивале.
Отреставрированный «Мосфильмом» фильм выходит на большие экраны в современном качестве. Стоимость билетов во всех кинотеатрах будет составлять 100 рублей.