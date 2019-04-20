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«Манифест» Роберта Земекиса продлён на второй сезон

20 апреля
2019 год

Новости кино >>
20 апреля 2019
Многосерийная мистическая драма NBC «Манифест» (Manifest) продлена на второй сезон, уверяет Deadline.

«Манифест» Роберта Земекиса продлён на второй сезон
фото: «Манифест»

В центре сюжета сериала продюсера Роберта Земекиса и сценариста Джеффа Рейка – история с таинственным исчезновением и возвращением самолёта. Малазийский боинг исчез в 2014-м при загадочных обстоятельствах, после случившегося не было обнаружено никаких обломков. Спустя пять лет после произошедшего самолёт внезапно возвращается. Для пассажиров прошло всего пару минут, а весь мир считал их мёртвыми много лет.

Главные роли закреплены за Мелиссой Роксбур, Джошуа Далласом, Афиной Карканис, Дж. Р. Рамиресом, Луной Блэйз, Джеком Мессиной и Парвин Каур. Пилот поставил Дэвид Фрэнкел.

Новый сезон, по сложившейся на канале традиции, будет короче первого, состоящего из 16 эпизодов.
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