«Манифест» Роберта Земекиса продлён на второй сезон

Многосерийная мистическая драма NBC «Манифест» (Manifest) продлена на второй сезон, уверяет Deadline.
фото: «Манифест»
В центре сюжета сериала продюсера Роберта Земекиса и сценариста Джеффа Рейка – история с таинственным исчезновением и возвращением самолёта. Малазийский боинг исчез в 2014-м при загадочных обстоятельствах, после случившегося не было обнаружено никаких обломков. Спустя пять лет после произошедшего самолёт внезапно возвращается. Для пассажиров прошло всего пару минут, а весь мир считал их мёртвыми много лет.
Главные роли закреплены за Мелиссой Роксбур, Джошуа Далласом, Афиной Карканис, Дж. Р. Рамиресом, Луной Блэйз, Джеком Мессиной и Парвин Каур. Пилот поставил Дэвид Фрэнкел.
Новый сезон, по сложившейся на канале традиции, будет короче первого, состоящего из 16 эпизодов.