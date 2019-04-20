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Пабло Шрайбер станет Мастером Чифом

20 апреля
2019 год

Новости кино >>
20 апреля 2019
Пабло Шрайбер наденет шлем Мастера Чифа в грядущем сериале Showtime по игровой вселенной Halo. Компанию звезде «Американских богов» составит дебютантка Ёрин Ха. Ей досталась роль 16-летней Кван Ах из Внешних колоний, уточняет Variety.

Пабло Шрайбер станет Мастером Чифом
фото: screenrant.com

Первый сезон телешоу будет включать десять эпизодов. Шоураннером, продюсером и сценаристом выступает Кайл Киллен, исполнительными продюсерами числятся Джастин Фалвей, Скотт Пеннингтон и Дэррил Фрэнк, а за постановку нескольких эпизодов отвечает Отто Баферст.

Зрителям поведают о глобальном конфликте человечества с инопланетной угрозой под названием Ковенант. Съёмки стартуют в Будапеште осенью текущего года.

Halo — это научно-фантастическая серия игр в жанре шутера от первого лица, насчитывающая уже более десяти проектов. Последней игрой линейки является Halo 5: Guardians, вышедшая 27 октября 2015 года, а первой — Halo: Combat Evolved. В 2018-м на выставке E3 была анонсирована новая часть серии под названием Halo Infinity.
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