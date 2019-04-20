Пабло Шрайбер станет Мастером Чифом

Пабло Шрайбер
наденет шлем Мастера Чифа в грядущем сериале Showtime по игровой вселенной Halo
. Компанию звезде «Американских богов»
составит дебютантка Ёрин Ха
. Ей досталась роль 16-летней Кван Ах из Внешних колоний, уточняет Variety
.
Первый сезон телешоу будет включать десять эпизодов. Шоураннером, продюсером и сценаристом выступает Кайл Киллен
, исполнительными продюсерами числятся Джастин Фалвей
, Скотт Пеннингтон
и Дэррил Фрэнк
, а за постановку нескольких эпизодов отвечает Отто Баферст
.
Зрителям поведают о глобальном конфликте человечества с инопланетной угрозой под названием Ковенант. Съёмки стартуют в Будапеште осенью текущего года.
Halo — это научно-фантастическая серия игр в жанре шутера от первого лица, насчитывающая уже более десяти проектов. Последней игрой линейки является Halo 5: Guardians
, вышедшая 27 октября 2015 года, а первой — Halo: Combat Evolved
. В 2018-м на выставке E3 была анонсирована новая часть серии под названием Halo Infinity
.