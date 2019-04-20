Пабло Шрайбер станет Мастером Чифом

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Новости кино Владислав Опельянц признан лучшим оператором В театре «Русская песня» состоялась XV церемония вручения Премии операторского искусства «Белый квадрат».

Новости кино «Манифест» Роберта Земекиса продлён на второй сезон Мелисса Роксбур, Джошуа Даллас и другие звёзды сериала вернутся к своим ролям.

Ролики фильмов «Капитан семи морей» Маленький пират Шарки вместе с командой отправляется в путешествие по экзотическим странам.

Ролики фильмов «После». Отрывок Фрагмент, где главные герои спорят о романе «Гордость и предубеждение».