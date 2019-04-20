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Берегитесь мошенников: билеты на премьеру фильма «Мстители: Финал» не продают

20 апреля
2019 год

Новости кино >>
20 апреля 2019
Дирекция 41-го ММКФ и пресс-служба компании Disney внесли ясность в слухи о продаже билетов на показ фильма «Мстители: Финал», распространившиеся после того, как стало известно, что российская премьера кинокомикса состоится 23 апреля в киноцентре «Октябрь» в рамках кинофестиваля.

Как сообщает ТАСС, билеты на закрытый показ картины не будут продаваться, его смогут посетить только гости ММКФ и Disney. А потому следует остерегаться объявлений в интернете, обещающих места за 100 тысяч рублей.

Берегитесь мошенников: билеты на премьеру фильма «Мстители: Финал» не продают

«Все распространённые в сети объявления о продаже билетов на премьеру фильма "Мстители: Финал" в рамках Московского международного кинофестиваля являются мошенничеством. Никаких пригласительных билетов на премьеру у этих людей нет. Дирекция фестиваля предприняла все необходимые меры, чтобы эти объявления были удалены», — заявили в пресс-службе смотра.

Помимо премьеры финальной части кинокомикса, на ММКФ в рамках спецпрограммы «Эра Мстителей» будут также показаны предыдущие ленты серии. В российский прокат картина «Мстители: Финал» выйдет 29 апреля.
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