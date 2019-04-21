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«Эпидемия» Павла Костомарова выйдет в прокат уже этой осенью

21 апреля
2019 год

Новости кино >>
21 апреля 2019
«Эпидемия» Павла Костомарова выйдет этой осенью и будет претворять выход одноимённого сериала на онлайн-платформе «TNT-premier», сообщили продюсеры проекта в рамках 41-го Московского международного кинофестиваля.



«Мы хотим показать кино в кинотеатрах, потому что искренне верим, что это имеет смысл сделать. Трёх фильмов, как "Гоголь", точно не будет. Это будет один фильм, который будет неким приквелом к сериалу. Это совершенно самостоятельная история», — рассказал продюсер картины Евгений Никишов.

В эпицентре событий будущей постапокалиптической истории две семьи. Обрушившееся на Москву заболевание, которое передаётся посредством любого контакта, вынуждает их, бежать из города. В такой ситуации не помогут никакие деньги: аэропорты закрыты, топлива катастрофически мало. Вдобавок к этому за героями ещё и гонятся мародеры. Естественно, на их пути встречается ещё множество различных трудностей, в которых они и проявляют своё «я». Предательство друга, ссоры бывшей и нынешней жён, общение подросткового поколения и любовь папы с сыном. Всё это в попытке спастись. Главные роли сыграли Кирилл Кяро, Виктория Исакова, Александр Робак, Марьяна Спивак, Наталья Земцова и Юрий Кузнецов.

«Эпидемия» Павла Костомарова выйдет в прокат уже этой осенью

По словам режиссёра Павла Костомарова, целью создателей являлось показать «отношения между людьми, которые сложно выразить словами». Сценарист Роман Кантор считает, что этот фильм — «личная история» для каждого. При переносе книги в другую реальность он хотел создать ощущения личного контакта, чтобы зрители смогли узнать в героях своих знакомых. Каждый герой — отражение архетипа российского человека.

Фестивальная премьера «Эпидемии» состоится 21 апреля, и у всех желающих будет возможность посмотреть ленту в столичном кинотеатре «Октябрь».
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