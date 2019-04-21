«Эпидемия» Павла Костомарова выйдет в прокат уже этой осенью

«Эпидемия» Павла Костомарова
выйдет этой осенью и будет претворять выход одноимённого сериала на онлайн-платформе «TNT-premier», сообщили продюсеры проекта в рамках 41-го Московского международного кинофестиваля.
«Мы хотим показать кино в кинотеатрах, потому что искренне верим, что это имеет смысл сделать. Трёх фильмов, как "Гоголь", точно не будет. Это будет один фильм, который будет неким приквелом к сериалу. Это совершенно самостоятельная история», —
рассказал продюсер картины Евгений Никишов
.
В эпицентре событий будущей постапокалиптической истории две семьи. Обрушившееся на Москву заболевание, которое передаётся посредством любого контакта, вынуждает их, бежать из города. В такой ситуации не помогут никакие деньги: аэропорты закрыты, топлива катастрофически мало. Вдобавок к этому за героями ещё и гонятся мародеры. Естественно, на их пути встречается ещё множество различных трудностей, в которых они и проявляют своё «я». Предательство друга, ссоры бывшей и нынешней жён, общение подросткового поколения и любовь папы с сыном. Всё это в попытке спастись. Главные роли сыграли Кирилл Кяро
, Виктория Исакова
, Александр Робак
, Марьяна Спивак
, Наталья Земцова
и Юрий Кузнецов
.
По словам режиссёра Павла Костомарова
, целью создателей являлось показать «отношения между людьми, которые сложно выразить словами». Сценарист Роман Кантор
считает, что этот фильм — «личная история»
для каждого. При переносе книги в другую реальность он хотел создать ощущения личного контакта, чтобы зрители смогли узнать в героях своих знакомых. Каждый герой — отражение архетипа российского человека.
Фестивальная премьера «Эпидемии» состоится 21 апреля, и у всех желающих будет возможность посмотреть ленту в столичном кинотеатре «Октябрь».