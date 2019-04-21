Закончились съёмки третьих «Плохих парней»

Съёмки третьей части «Плохих парней»
, получившей название «Плохие парни навсегда»
, подошли к концу. Об этом сообщил в своём твиттере
исполнитель роли Бернетта Мартин Лоуренс
.
В продолжении популярной серии также снялись её звёзды Уилл Смит
и Джо Пантолиано
. Режиссёрское кресло картины поделили между собой Адиль Эль Арби
и Билал Фалла
. Над сценарием трудились Питер Крэйг
, Джо Карнахан
и Крис Бремнер
. Продюсером вновь выступает Джерри Брукхаймер
. Премьера запланирована на январь 2020 года.
Первая часть «Плохих парней», повествующих о приключениях детективов полиции Майами Маркуса Бернетта и Майка Лоури, вышла в 1995-м. С бюджетом в 19 миллионов долларов фильм собрал 140 млн $. Сиквел вышел в 2003-м и заработал 270 миллионов долларов при бюджете в 130 млн $. Обе картины поставил Майкл Бэй
.