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Закончились съёмки третьих «Плохих парней»

21 апреля
2019 год

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21 апреля 2019
Съёмки третьей части «Плохих парней», получившей название «Плохие парни навсегда», подошли к концу. Об этом сообщил в своём твиттере исполнитель роли Бернетта Мартин Лоуренс.

Закончились съёмки третьих «Плохих парней»
фото: twitter.com

В продолжении популярной серии также снялись её звёзды Уилл Смит и Джо Пантолиано. Режиссёрское кресло картины поделили между собой Адиль Эль Арби и Билал Фалла. Над сценарием трудились Питер Крэйг, Джо Карнахан и Крис Бремнер. Продюсером вновь выступает Джерри Брукхаймер. Премьера запланирована на январь 2020 года.

Первая часть «Плохих парней», повествующих о приключениях детективов полиции Майами Маркуса Бернетта и Майка Лоури, вышла в 1995-м. С бюджетом в 19 миллионов долларов фильм собрал 140 млн $. Сиквел вышел в 2003-м и заработал 270 миллионов долларов при бюджете в 130 млн $. Обе картины поставил Майкл Бэй.
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