Рассказ Стивена Кинга «Стоянка» превратят в фильм

Студия Legendary доверит Алексу Россу Перри
(«Её запах»
) постановку и сценарий экранизации популярного рассказа Стивена Кинга «Стоянка»
.
Согласно Variety
, в продюсерскую команду будущего триллера вошли Алекс Гарсия
(«Конг: Остров черепа»
) и Али Мендес
(«Годзилла 2: Король монстров»
).
«Стоянка», впервые появившаяся в 2003-м на страницах журнала Esquire и спустя пять лет включённая Кингом в сборник «После заката»
, повествует о путешествии двух незнакомок, которых судьба свела на остановке у шоссе.