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Рассказ Стивена Кинга «Стоянка» превратят в фильм

21 апреля
2019 год

Новости кино >>
21 апреля 2019
Студия Legendary доверит Алексу Россу Перри («Её запах») постановку и сценарий экранизации популярного рассказа Стивена Кинга «Стоянка».

Рассказ Стивена Кинга «Стоянка» превратят в фильм
фото: variety.com

Согласно Variety, в продюсерскую команду будущего триллера вошли Алекс Гарсия («Конг: Остров черепа») и Али Мендес («Годзилла 2: Король монстров»).

«Стоянка», впервые появившаяся в 2003-м на страницах журнала Esquire и спустя пять лет включённая Кингом в сборник «После заката», повествует о путешествии двух незнакомок, которых судьба свела на остановке у шоссе.
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