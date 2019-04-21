ревью

Новости кино «Рыцари Старой Республики» продолжатся в виде сериала или фильма А может это будет долгожданная третья часть ролевой игры.

Новости кино Рассказ Стивена Кинга «Стоянка» превратят в фильм Постановку и сценарий экранизации доверят Алексу Россу Перри.

Новости кино «Эпидемия» Павла Костомарова выйдет в прокат уже этой осенью Зрителей ожидает приквел сериала, который покажет онлайн-платформа «TNT-premier».

Фестивальная колонка ММКФ-2019: «Дикие». Добрый доктор Айболит Израильский фильм из программы «Свободная мысль» о жизни, смерти и любви клиники для диких животных

Обзор сериалов «Содержанки»: Девушкам из высшего общества трудно избежать одиночества Как проект Константина Богомолова должен был продемонстрировать свободу интернет-сериалов, а показал приверженность «России 1»

Ролики фильмов «Гори, гори ясно». Трейлер №3 В инопланетном мальчике начинает просыпаться его зловещая сторона.