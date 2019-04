«Рыцари Старой Республики» продолжатся в виде сериала или фильма

Lucasfilm вместе с Disney разрабатывает проект, основанный на классической игровой дилогии, связанной со вселенной «Звёздных войн» . Об этом рассказала в интервью MTV в рамках Star Wars Celebration президент компании Кэтлин Кеннеди По её словам, Lucasfilm планирует каким-то образом продолжитьзаявила Кеннеди.Впрочем, слова президента не пролили свет на то, что же нас ждёт: фильм, сериал или же вовсе долгожданная третья часть игры.Ролевая игра Star Wars: Knights of the Old Republic (SW: KOTOR) вышла в 2003-м благодаря стараниям культовой компании BioWare, переживающей в наши не лучшие времена из-за Anthem. Вторая часть дилогии, созданная Obsidian Entertainment, поступила в продажу через год после оригинала. В обеих играх геймеры могли создать собственного персонажа и направить его по пути джедая или ситха. В 2011-м BioWare выпустила многопользовательскую ролевую онлайн-игру, чьё действие развивается спустя 300 лет после событий серии