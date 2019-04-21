«Рыцари Старой Республики» продолжатся в виде сериала или фильма

Lucasfilm вместе с Disney разрабатывает проект, основанный на классической игровой дилогии Star Wars: Knights of the Old Republic, связанной со вселенной «Звёздных войн». Об этом рассказала в интервью MTV в рамках Star Wars Celebration президент компании Кэтлин Кеннеди.
По её словам, Lucasfilm планирует каким-то образом продолжить «Рыцарей Старой Республики». «Мы обсуждаем это постоянно. И да, мы сейчас работаем над кое-чем. Правда, я даже не представляю, к чему нас это приведёт», — заявила Кеннеди.
Впрочем, слова президента не пролили свет на то, что же нас ждёт: фильм, сериал или же вовсе долгожданная третья часть игры.
Ролевая игра Star Wars: Knights of the Old Republic (SW: KOTOR) вышла в 2003-м благодаря стараниям культовой компании BioWare, переживающей в наши не лучшие времена из-за Anthem. Вторая часть дилогии, созданная Obsidian Entertainment, поступила в продажу через год после оригинала. В обеих играх геймеры могли создать собственного персонажа и направить его по пути джедая или ситха. В 2011-м BioWare выпустила многопользовательскую ролевую онлайн-игру Star Wars: The Old Republic, чьё действие развивается спустя 300 лет после событий серии SW: KOTOR.