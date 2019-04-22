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Юбилей Кэтрин Мэри Стюарт

22 апреля
2019 год

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22 апреля 2019
Сегодня, 22 апреля, исполнилось 60 лет популярной канадской и голливудской актрисе Кэтрин Мэри Стюарт.

Юбилей Кэтрин Мэри Стюарт

Будущая звезда 80-х родилась 22 апреля 1959 года в городе Эдмонтоне, расположенном в канадской провинции Альберта. В ней течёт английская и шотландская кровь. После окончания средней школы Страткона она жила в Лондоне, изучая танец, актёрское мастерство и пение, когда получиала свою первую профессиональную актёрскую роль в рок-мюзикле Менахема Голана «Яблоко», ставшем в 1980-м фильмом открытия международного кинофестиваля в Монреале.

В 1981—1983 годах актриса засветилась в мыльной опере «Дни нашей жизни», где ей досталась роль Кайлы Брэйди. В 1984-м сыграла главные роли в популярных фантастических фильмах «Последний звёздный боец» и «Ночь кометы». В следующем году она получила главную роль в романтической комедии «Шалопай». А в конце 80-х её можно было увидеть в первой части «Уикенда у Берни».

Юбилей Кэтрин Мэри Стюарт

На счету Кэтрин Мэри Стюарт более 65 работ в кино и на телевидении. Она снималась в таких фильмах, как «Ночные ястребы», «Повод к убийству», «Ночной полёт», «Двуликий убийца», «Девушка напротив», «Стиляги», «Свихнувшийся мир», «Морской волк», «Страсть и рай», а также в сериалах «Голливудские жёны», «Рыцарь дорог», «Грехи», «Отель», «Альфред Хичкок представляет», «За гранью возможного», «Белый воротничок» и «Области тьмы». Её голосом говорит Мойра в видеоигре Red Dead Redemption II.

Стюарт была замужем за актёром Джоном Финдлейтером. С 1992-го состоит в браке с продюсером Ричардом Аллертоном, их дочь Ханна Аллертон снялась вместе с матерью в картине «Любовь и танцы».
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