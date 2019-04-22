Юбилей Кэтрин Мэри Стюарт

Сегодня, 22 апреля
, исполнилось 60
лет популярной канадской и голливудской актрисе Кэтрин Мэри Стюарт
.
Будущая звезда 80-х родилась 22 апреля 1959
года в городе Эдмонтоне, расположенном в канадской провинции Альберта. В ней течёт английская и шотландская кровь. После окончания средней школы Страткона она жила в Лондоне, изучая танец, актёрское мастерство и пение, когда получиала свою первую профессиональную актёрскую роль в рок-мюзикле Менахема Голана «Яблоко»
, ставшем в 1980-м фильмом открытия международного кинофестиваля в Монреале.
В 1981—1983 годах актриса засветилась в мыльной опере «Дни нашей жизни»
, где ей досталась роль Кайлы Брэйди. В 1984-м сыграла главные роли в популярных фантастических фильмах «Последний звёздный боец»
и «Ночь кометы»
. В следующем году она получила главную роль в романтической комедии «Шалопай»
. А в конце 80-х её можно было увидеть в первой части «Уикенда у Берни»
.
На счету Кэтрин Мэри Стюарт более 65 работ в кино и на телевидении. Она снималась в таких фильмах, как «Ночные ястребы», «Повод к убийству», «Ночной полёт», «Двуликий убийца», «Девушка напротив», «Стиляги»
, «Свихнувшийся мир»
, «Морской волк»
, «Страсть и рай»
, а также в сериалах «Голливудские жёны»
, «Рыцарь дорог»
, «Грехи»
, «Отель»
, «Альфред Хичкок представляет»
, «За гранью возможного»
, «Белый воротничок»
и «Области тьмы»
. Её голосом говорит Мойра в видеоигре Red Dead Redemption II
.
Стюарт была замужем за актёром Джоном Финдлейтером
. С 1992-го состоит в браке с продюсером Ричардом Аллертоном
, их дочь Ханна Аллертон
снялась вместе с матерью в картине «Любовь и танцы»
.