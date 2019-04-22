Стартовали съёмки комедийного сериала «Дылды» с Павлом Деревянко

СТС и Art Pictures Vision приступили к съёмкам 21-серийной комедии «Дылды» с Павлом Деревянко в главной роли, сообщает пресс-служба телеканала. По сюжету сериала успешный тренер Михаил Ковалёв теряет работу из-за скандального характера и неуважительного отношения к женщинам. Чтобы вернуться в Суперлигу, ему предстоит выиграть чемпионат с провинциальной студенческой женской командой. Помешать ему в этом постараются проректор-перфекционист Ирина в исполнении Дарьи Урсуляк и затаившая обиду экс-девушка Наталья, которую сыграет Анна Невская.
фото: Пресс-служба телеканала СТС
«Обычно, приступая к съёмкам фильма или сериала, из-за малого подготовительного периода и, как правило, из-за отсутствия репетиций, только через время понимаешь своего персонажа. А здесь авторы и режиссёр подготовились прекрасно, поэтому образ сразу был понятен. Это для актёра самое важное! Что касается моего героя, он, как поёт мой друг Саша Ревва, "грубиян, сексист и хам". А ещё крушение надежд родителей. Они мечтали, что он станет волейболистом, а Миша не вышел ростом, поэтому пошёл в тренеры, при этом обладая очень наглым, самоуверенным и дерзким характером. Но он действительно большой фанат волейбола, и за это ему можно многое простить», — рассказал о своей роли Павел Деревянко.
Павел вместе с художником по костюму поработал и над внешним образом героя: так, в гардеробе Ковалёва появились стильные пиджаки и пальто, майки-алкоголички и широкие штаны. «Внешне он похож на Шнурова: небритый, ярко одевается, странно и эпатирующе», — прокомментировал актёр. До «Дылд» Павел занимался баскетболом, боксом, бодибилдингом и лёгкой атлетикой, а вот с волейболом не сталкивался. «Удар надо сделать получше, пободрее и пожёстче — я для этого и хожу на тренировки», — признался он перед съёмками. Актёр тренируется вместе с партнёршами по проекту два раза в неделю под руководством серебряного призёра Олимпийских игр 2004 года, двукратного бронзового призёра чемпионатов мира, двукратной чемпионки Европы Елены Зарубиной.
фото: Пресс-служба телеканала СТС
Чтобы погрузиться в материал, актёры, сценаристы и продюсеры проекта посещали тренировочные базы и игры женской и мужской команд «Динамо», беседовали с тренерами и спортсменками, а также консультировались с Всероссийской федерацией волейбола. К слову, при создании главного героя авторы представляли заслуженного тренера России Николая Карполя — обладателя «Спортивного Оскара» в номинации «Лучший тренер по волейболу среди женских команд». По словам Деревянко, ему «порекомендовали посмотреть, как Николай Васильевич ведёт себя во время игр. И я посмотрел: кричал он, конечно, сильно и активно жестикулировал. Тогда я понял, что это надо взять в оборот».
На съёмках повышать голос придётся и Анне Невской, которая сыграет девушку с амбициями. «Мне нравятся героини с характером! Смелые и решительные. В Наталье есть внутренняя сила, но прошлая обида делает её резкой, порой стервозной, поэтому и за словом в карман она не полезет. А вообще ей очень хочется просто быть счастливой», – раскрыла суть характера своего персонажа актриса.
фото: Пресс-служба телеканала СТС
Дарья Урсуляк также сыграет героиню с непростым характером. «Мне страшно и жутко любопытно одновременно, — призналась она. — Во-первых, это жанр, в котором мне не приходилось работать, а, во-вторых, раньше мне доставались роли мягких или травмированных женщин, а в Ирине есть отрицательные и даже агрессивные нотки». По словам актрисы, отношения между её героиней и Ковалёвым будут очень напряжёнными: «Оба героя абсолютно сформированные и несгибаемые личности. Насколько Ирина уверена, что женщина имеет право, настолько Михаил шовинист, который не уважает женское мнение. В жизни мне встречались такие мужчины, и эти встречи были "незабываемыми". Конечно, с такими людьми иметь дело больше не хочется».