Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Стартовали съёмки комедийного сериала «Дылды» с Павлом Деревянко

22 апреля
2019 год

Новости кино >>
22 апреля 2019
СТС и Art Pictures Vision приступили к съёмкам 21-серийной комедии «Дылды» с Павлом Деревянко в главной роли, сообщает пресс-служба телеканала. По сюжету сериала успешный тренер Михаил Ковалёв теряет работу из-за скандального характера и неуважительного отношения к женщинам. Чтобы вернуться в Суперлигу, ему предстоит выиграть чемпионат с провинциальной студенческой женской командой. Помешать ему в этом постараются проректор-перфекционист Ирина в исполнении Дарьи Урсуляк и затаившая обиду экс-девушка Наталья, которую сыграет Анна Невская.

Стартовали съёмки комедийного сериала «Дылды» с Павлом Деревянко
фото: Пресс-служба телеканала СТС

«Обычно, приступая к съёмкам фильма или сериала, из-за малого подготовительного периода и, как правило, из-за отсутствия репетиций, только через время понимаешь своего персонажа. А здесь авторы и режиссёр подготовились прекрасно, поэтому образ сразу был понятен. Это для актёра самое важное! Что касается моего героя, он, как поёт мой друг Саша Ревва, "грубиян, сексист и хам". А ещё крушение надежд родителей. Они мечтали, что он станет волейболистом, а Миша не вышел ростом, поэтому пошёл в тренеры, при этом обладая очень наглым, самоуверенным и дерзким характером. Но он действительно большой фанат волейбола, и за это ему можно многое простить», — рассказал о своей роли Павел Деревянко.

Павел вместе с художником по костюму поработал и над внешним образом героя: так, в гардеробе Ковалёва появились стильные пиджаки и пальто, майки-алкоголички и широкие штаны. «Внешне он похож на Шнурова: небритый, ярко одевается, странно и эпатирующе», — прокомментировал актёр. До «Дылд» Павел занимался баскетболом, боксом, бодибилдингом и лёгкой атлетикой, а вот с волейболом не сталкивался. «Удар надо сделать получше, пободрее и пожёстче — я для этого и хожу на тренировки», — признался он перед съёмками. Актёр тренируется вместе с партнёршами по проекту два раза в неделю под руководством серебряного призёра Олимпийских игр 2004 года, двукратного бронзового призёра чемпионатов мира, двукратной чемпионки Европы Елены Зарубиной.

Стартовали съёмки комедийного сериала «Дылды» с Павлом Деревянко
фото: Пресс-служба телеканала СТС

Чтобы погрузиться в материал, актёры, сценаристы и продюсеры проекта посещали тренировочные базы и игры женской и мужской команд «Динамо», беседовали с тренерами и спортсменками, а также консультировались с Всероссийской федерацией волейбола. К слову, при создании главного героя авторы представляли заслуженного тренера России Николая Карполя — обладателя «Спортивного Оскара» в номинации «Лучший тренер по волейболу среди женских команд». По словам Деревянко, ему «порекомендовали посмотреть, как Николай Васильевич ведёт себя во время игр. И я посмотрел: кричал он, конечно, сильно и активно жестикулировал. Тогда я понял, что это надо взять в оборот».

На съёмках повышать голос придётся и Анне Невской, которая сыграет девушку с амбициями. «Мне нравятся героини с характером! Смелые и решительные. В Наталье есть внутренняя сила, но прошлая обида делает её резкой, порой стервозной, поэтому и за словом в карман она не полезет. А вообще ей очень хочется просто быть счастливой», – раскрыла суть характера своего персонажа актриса.

Стартовали съёмки комедийного сериала «Дылды» с Павлом Деревянко
фото: Пресс-служба телеканала СТС

Дарья Урсуляк также сыграет героиню с непростым характером. «Мне страшно и жутко любопытно одновременно, — призналась она. — Во-первых, это жанр, в котором мне не приходилось работать, а, во-вторых, раньше мне доставались роли мягких или травмированных женщин, а в Ирине есть отрицательные и даже агрессивные нотки». По словам актрисы, отношения между её героиней и Ковалёвым будут очень напряжёнными: «Оба героя абсолютно сформированные и несгибаемые личности. Насколько Ирина уверена, что женщина имеет право, настолько Михаил шовинист, который не уважает женское мнение. В жизни мне встречались такие мужчины, и эти встречи были "незабываемыми". Конечно, с такими людьми иметь дело больше не хочется».

Помимо вышеназванных, в сериале Сергея Сенцова также заняты Татьяна Орлова, Павел Майков, Анна Антонова, Сергей Рубеко, Ангелина Поплавская, Изабель Эйдлен, Дмитрий Караневский, Степан Девонин, Анатолий Горячев и другие актёры.
версия для печати
Ссылки по теме
Павел Деревянко проснулся в альтернативной реальности
Павел Деревянко: «Я до сих пор остаюсь наивным, и мне это нравится»
Вдовиченков и Деревянко вышли в открытый космос в трейлере фильма «Салют-7»
Поиск по меткам
КомедияРоссийские сериалы
персоны
Анна АнтоноваАнатолий ГорячевСтепан ДевонинПавел ДеревянкоДмитрий КараневскийПавел МайковАнна НевскаяТатьяна ОрловаАнгелина ПоплавскаяСергей РубекоСергей СенцовДарья УрсулякИзабель Эйдлен
фильмы
Дылды

фотографии >>
Стартовали съёмки комедийного сериала «Дылды» с Павлом Деревянко фотографии
Стартовали съёмки комедийного сериала «Дылды» с Павлом Деревянко фотографии
Стартовали съёмки комедийного сериала «Дылды» с Павлом Деревянко фотографии
Стартовали съёмки комедийного сериала «Дылды» с Павлом Деревянко фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники
МирТесен

Скорбим

Ирина Цывина
17 апреля ушла из жизни актриса Ирина Цывина.

День рождения >>

Надежда Азоркина
Илона Бальсите
Ольга Гаспарова
Нурмухан Жантурин
Ольга Конская
Римас Моркунас
Наталия Сумская
Александр Тютрюмов
Александр Эрлих
Джозеф Боттомс
Шерил Ли
Крис Мейкпис
Джеффри Дин Морган
Мари-Жозе Нат
Джек Николсон
Эмбер Херд
все родившиеся 22 апреля >>

Афиша кино >>

По воле Божьей
драма
Франция, Бельгия, 2019
Тайна Карлоса Кастанеды
биография
Россия, 2019
Бладфест
комедия, фильм ужасов
США, 2018
Варавва
драма, исторический фильм
Россия, 2019
Злой дух
драма, триллер, фильм ужасов
Канада, 2017
Игры разумов
биография, драма, мистика, экранизация
Ирландия, США, 2018
Пираньи Неаполя
драма
Италия, 2019
Последствия
военный фильм
Великобритания, Германия, США, 2019
Синонимы
драма, трагикомедия
Германия, Израиль, Франция, 2019
Нуреев. Белый ворон
биография, драма
Великобритания, Франция, 2018
Миллиард
боевик, комедия
Россия, 2019
Код Красный
биография, драма, триллер
Великобритания, 2019
все фильмы в прокате >>

ревью

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен