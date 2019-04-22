«Миллиард» с Владимиром Машковым стартовал в зарубежном прокате

«Миллиард»
с Владимиром Машковым
, стартовавший в отечественном прокате 18 апреля, вышел на больших экранах в Европе, США и Канаде. Об этом сообщает пресс-служба «Централ Партнершип», ответственной за производство приключенческого экшна вместе с кинокомпанией RSS Production.
С 21 апреля с историей влиятельного банкира, который в одночасье теряет всё свое состояние, но обретает незаконнорожденных отпрысков, знакомятся зрители в Германии, Австрии, Бельгии, Люксембурге, Голландии, Швейцарии, Испании, Дании и на Кипре. 23 апреля премьера ленты состоится в кинотеатрах Великобритании, 5 мая – в кинотеатрах США и Канады. Партнёром ЦПШ по международной дистрибуции «Миллиарда» выступают проект Kino.Kartina.TV и европейская сеть кинотеатров Kinostar.
«Мы гордимся внушительной росписью фильма "Миллиард" в Европе и выходом в прокат в англоязычных странах. Это большой шаг на пути к расширению экспансии российского кино за рубеж. Спасибо нашим партнёрам, Kino.Katrina.TV и Kinostar. Уверен, нас ждёт ещё немало интересных совместных проектов», –
заявил генеральный директор «Централ Партнершип» Вадим Верещагин
.
По словам директора Kino.Katrina.TV Ольги Рогаченко
, проект занимается «прокатом российского кино в Европе с 2017 года»
, и сохраняет «активную динамику роста. Так, в Германии, где у аудитории стабильно высокий интерес к российскому кино, у нас более 120 экранов в рамках партнёрских соглашений с киносетями. Этот год для нас начался с крупной сделки в Великобритании и выходом на американский рынок – расширением географии нашего присутствия на стратегический важных для нас территориях, где русскоязычный контент становится всё более востребованным».