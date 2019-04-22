Казанова и Соловец встретились на одной съёмочной площадке

Как сообщает пресс-служба телеканала «Супер», актёры встретились на съёмках сериала «Гранд», где Лыков исполняет одну из главных ролей, а Половцев выступил в роли приглашённой звезды и появится в нескольких эпизодах.
«Мы успели поговорить о жизни, о детях, о внуках. Не могу сказать, что мы дружим семьями, но связь поддерживаем. Жалко, что тогда Саша принял решение уйти из "Улиц". Последний раз мы с ним пересекались на съёмочной площадке в 2007 году на съёмках проекта "Диверсант. Конец войны". Саша – замечательный актёр, тонкий, точный, подвижный. Он может сделать всё, что попросит режиссёр. Я провёл на площадке три дня, и тот материал, который я видел, мне очень понравился», – рассказал Половцев.
фото: Пресс-служба телеканала «Супер»
Заключительные эпизоды «Гранда» выйдут в эфире телеканала «Супер» с 22 по 25 апреля в 21:00. Серию с участием Половцева можно будет увидеть уже сегодня вечером.