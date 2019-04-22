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Казанова и Соловец встретились на одной съёмочной площадке

22 апреля
2019 год

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22 апреля 2019
Звёзды «Улиц разбитых фонарей» Александр Лыков и Александр Половцев снова оказались на одной площадке спустя 24 года после съёмок первого сезона знаменитого детективного сериала.

Казанова и Соловец встретились на одной съёмочной площадке
фото: Пресс-служба телеканала «Супер»

Как сообщает пресс-служба телеканала «Супер», актёры встретились на съёмках сериала «Гранд», где Лыков исполняет одну из главных ролей, а Половцев выступил в роли приглашённой звезды и появится в нескольких эпизодах.

«Мы успели поговорить о жизни, о детях, о внуках. Не могу сказать, что мы дружим семьями, но связь поддерживаем. Жалко, что тогда Саша принял решение уйти из "Улиц". Последний раз мы с ним пересекались на съёмочной площадке в 2007 году на съёмках проекта "Диверсант. Конец войны". Саша – замечательный актёр, тонкий, точный, подвижный. Он может сделать всё, что попросит режиссёр. Я провёл на площадке три дня, и тот материал, который я видел, мне очень понравился», – рассказал Половцев.

Казанова и Соловец встретились на одной съёмочной площадке
фото: Пресс-служба телеканала «Супер»

Заключительные эпизоды «Гранда» выйдут в эфире телеканала «Супер» с 22 по 25 апреля в 21:00. Серию с участием Половцева можно будет увидеть уже сегодня вечером.
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