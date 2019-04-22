Александр Паль сыграл парня без конечностей

Этой весной на ТНТ стартует новый вдохновляющий комедийный сериал «Толя робот» с Александром Палем в главной роли, сообщает пресс-служба телеканала.
фото: Пресс-служба телеканала ТНТ
Главный герой — молодой провинциальный парень Толя (Паль), лишённый конечностей. Не имея ни рук, ни ног, он оказывается более сильным, оптимистичным и жизнелюбивым, чем окружающие его члены общества. Долгое время его мир был ограничен квартирой в ветхом доме. Но теперь Толя твёрдо стоит на новых бионических ногах и полон решимости крепко схватиться за перемены новыми руками. Несмотря на царящие вокруг тотальное воровство и полное безразличие соседей к условиям жизни, главный герой начинает борьбу за благополучие родного дома.
Толя вдохновляет своего друга, горе-байкера Ваню (Евгений Кулик) не пасовать перед трудностями; певицу Машу (Маргарита Аброськина), в которую тайно влюблён — не бояться быть собой; замкнутую сиделку Люду (Валентина Мазунина) — заняться повышением самооценки. В результате своих активных действий Толя сталкивается с главой местного ТСЖ Эльдаром (Азамат Мусагалиев). Поначалу Эльдар не воспринимает Толю всерьёз, но со временем осознает, что упорство этого парня может запросто разрушить его многолетние коррупционные схемы.
Сериал снял Алексей Нужный по сценарию Николая Куликова и Константина Майера. Продюсерами выступили Евгений Никишов и Валерий Федорович. По словам последнего, «"Толя робот" — парадоксальная история о том, что неожиданным образом единственным, кто может навести порядок в российском городе, оказывается человек без рук и без ног. При этом "Толя робот" — это комедия. И не просто, а вдохновляющая комедия о любви».
«Когда я делал сериал "Ольга", мне хотелось, чтобы он был на стыке жанров — артхаусный ситком. Я люблю совмещать то, что плохо совмещается. "Толя робот" — это жизнелюбивое драмеди о человеке с инвалидностью, вдохновляющая драматическая комедия с сильным социальным подтекстом. Мы сталкиваем жизнелюбие и вроде бы нежизнелюбивый социальный фон. Это столкновение создаёт ощущение новизны. Для меня это очень важный проект», — рассказал Алексей Нужный.