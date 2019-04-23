Екатерина Климова, Евгений Воловенко и Александр Панкратов-Чёрный отправятся в Одессу

В первом сезоне Иван Рокотов (Воловенко) и Светлана Елагина (Климова) расследовали важные военные преступления, как на передовой, в Киевском укрепрайоне, так и в самом городе. Они действовали вместе, и их тесное партнёрство вскоре переросло в любовь. Во втором сезоне герои решали новые сложные задачи, но уже в стенах Харьковской военной прокуратуры. Там Елагина встретила друга детства – лейтенанта Александра Громова, с которым проводила много времени вместе, чем вызвала ревность Рокотова. Старшина Федоренко (Панкратов-Чёрный), выполняя обещание, данное погибшему в киевском котле товарищу, с головой погрузился в проблемы обычных харьковчан, не забывая помогать Рокотову и Елагиной в расследованиях и стараясь помочь восстановить их пошатнувшиеся отношения. В третьем сезоне действие развернётся летом и осенью 1944 года в Одессе. Город, освобождённый от немецко-румынской оккупации войсками Красной Армии, начинает жить мирной жизнью. По сведениям военной разведки, в городе после отступления осталась сеть завербованных агентов Абвера из числа местного населения и прибывших профессионально обученных диверсантов. В Москве формируется специальная оперативная группа из следователей СМЕРШ и военной прокуратуры, которая отправляется в Одессу для усиления местных органов власти и милиции. В состав этой группы, руководимой капитаном СМЕРШ Виктором Звягиновым (Сутырин), входят следователи военной прокуратуры Елагина и Рокотов. Они не только успешно выходят на след агентов Абвера, но параллельно расследуют ряд уголовных дел. Помимо их профессиональной деятельности развивается лирическая линия героев, которые потерялись во время отступления из Харькова в 1941-м и вновь встретились после долгой разлуки.
фото: Пресс-служба Первого канала
«Моя героиня Светлана Петровна – военный юрист. Вообще, женщины на войне – это, конечно, отдельная тема для любого творчества, будь то кино, книги или песни, потому что всё равно, в каких бы обстоятельствах они ни находились, они всегда остаются женщинами. Это удивительно. Моя героиня не исключение, она хоть и совершает порой настоящие мужские поступки, но всё равно остаётся наивной, эмоциональной, по-женски трогательной.
На съёмках новых серий было трудно. Военный фильм – определённый тест для актёров на выносливость, и неважно – сильный духом ты или слабый, добрый или злой, капризный или нет. Тяжёлые смены, когда либо холодно, либо очень жарко, взрывы, стрельба... Чаще всего съёмки проходили на натуре, и нужно было рано вставать, чтобы успеть до захода солнца снять те или иные сцены. Это всё непросто. И я всегда думала: "А как же на настоящей войне люди выдерживали? Когда ужас закончится не через 12 часов, как у нас, а через долгие годы войны…".
Мне нравится военная форма, я чувствую себя в ней органичнее, чем с оружием в руках. Женщины и во время войны хотели быть привлекательными, поэтому что-то перешивали в обмундировании под себя, делали его «носибельным». Ну и стандарты фигуры в те времена отличались от сегодняшнего дня. Я достаточно хрупкого телосложения. В какой-то момент пришлось найти мастера, который переделал мою шинель и форму, потому что она была мне велика. А в третьей части у меня уже появляется много гражданской одежды», – рассказала о съёмках Екатерина Климова.
Режиссёром третьей части фильма стал Евгений Серов. Одессу 1944-го снимали в Ростове-на-Дону и в Таганроге, но и тут не обошлось без трудностей: «Мы снимали Одессу на юге России, и найти здесь объекты, которые создадут образ и войны, и Одессы было крайне сложно. Старые улочки и дворики, похожие на Одессу, нашли в Ростове-на-Дону, но здесь нет Чёрного моря, а Азовское – оно как один большой лиман. Найти чистый берег, без камышей, тоже было крайне сложно. Но мы нашли даже скалистые берега, – вспоминает режиссёр. – Мы показываем 44-ый год, когда победа была уже близко, но при этом всё ещё действовали диверсанты. Многие люди в те годы работали на немцев и румын, а когда советские войска освободили Одессу, им пришлось делать нелёгкий выбор».
фото: Пресс-служба Первого канала
А для Климовой самым большим испытанием во время съёмок стали комары: «В Таганроге – засилье зелёных комаров. Насекомыми были усеяны набережная и улицы. Мы все были под большим впечатлением и не понимали, как в такой обстановке можно что-то снимать, да и жить вообще. Комары мешали не только работать, но и просто находиться в городе. Слава богу, что эти комары не кусаются».
По словам Панкратова-Чёрного, «в двух первых сезонах мой герой больше ухаживал за детьми, а теперь он нашёл женщину, которая проявляет к нему симпатию – к человеку, почти потерянному в этой войне. В интернете зрители пишут очень положительные отзывы на моего персонажа. По натуре я человек очень грустный, и отчасти поэтому стараюсь сниматься в ролях, которые вызывают у зрителя улыбку. Мне нравится, когда люди смеются, поэтому меня все считают комедийным актёром, а я могу играть всё: и трагедию, и драму».