Льву Прыгунову исполнилось 80 лет

Сегодня, 23 апреля, исполнилось 80 лет популярному советскому и российскому актёру театра, кино и телевидения, художнику, поэту, заслуженному артисту РСФСР, народному артисту Российской Федерации, отцу режиссёра Романа Прыгунова и другу Иосифа БродскогоЛьву Прыгунову.
фото: Alexei Moschenkov
Лев Георгиевич родился 23 апреля 1939 года в столице Казахской ССР Алма-Ате в семье ботаника, естествоиспытателя, участника Великой Отечественной войны Георгия Прыгунова, погибшего в одиночной экспедиции в 1949-м. Мать Тамара Николаевна преподавала литературу старшеклассникам. После окончания школы два года проучился на биологическом факультете Алма-Атинского педагогического института. В 1962-м окончил Ленинградский институт театра, музыки и кинематографии, куда был принят на курс Татьяны Григорьевны Сойниковой. В 1963-1964 — актёр Центрального детского театра в Москве, затем — драмтеатра имени Станиславского, с 1969-го по 1992-й служил в Театре-студии киноактёра.
В кино дебютировал в 1962-м, снявшись в картинах «Увольнение на берег» Феликса Миронера и «Мне двадцать лет» Марлена Хуциева. На счету актёра более 120 ролей в кино и на телевидении. В частности, он сыграл в таких фильмах и сериалах, как «Дети Дон-Кихота», «Иду на грозу», «Сердце Бонивура», «Освобождение», «Как закалялась сталь», «Рождённая революцией», «Без права на ошибку», «Пропавшая экспедиция», «Безотцовщина», «Трактир на Пятницкой», «Выстрел в спину», «Блистающий мир», «Колье Шарлотты», «Битва за Москву», «Криминальный квартет», «По прозвищу "Зверь"», «Клетка», «Одиночество крови», «Убойная сила-5», «Игра на выбывание», «Брежнев», «И всё-таки я люблю...», «Индиго», «Карамболь», «Третья мировая», «Духless 2», «Лондонград. Знай наших!», «По ту сторону смерти», «Годунов» и «Мёртвое озеро». Часто снимался за рубежом («Святой», «K-19», «Цена страха», «Архангел») и подарил свой голос персонажам многих зарубежных лент.
Профессионально пишет картины с 1972 года. Персональные выставки, начиная с 1983-го, проходили в Москве, Санкт-Петербурге и Лондоне. C 7 по 19 апреля 2009-го в Государственном центральном музее современной истории России проходила выставка живописи «Энергетический реализм», приуроченная к 70-летию Льва Прыгунова. Он также пишет стихи. В 2011-м выпустил книгу воспоминаний «Сергей Иванович Чудаков и др.», посвящённую многолетней дружбе с поэтом Сергеем Чудаковым, а через четыре года вышла его книга мемуаров «По ту сторону камеры». Обладатель премии «Петрополь».