Владимир Машков вырастил секретного агента из Александра Петрова

Кино-театр.ру представляет трейлер приключенческого экшна «Герой»
режиссера Карена Оганесяна
(«Медное солнце»
) по сценарию Николая Куликова
(«Я худею»
).
По сюжету 15 лет назад Андрей под руководством своего отца, полковника Родина, прошел обучение в секретной спецшколе, где из подростков готовили агентов Службы внешней разведки. Когда экспериментальный проект закрыли, Андрей «сжёг мосты», остался в Европе и старался не вспоминать о прошлом. Но однажды ему звонит отец, которого все считали погибшим. Тот сообщает, что на Андрея открыта охота, но кто решил его уничтожить – неизвестно. Спасаясь бегством, он находит Машу, с которой учился в спецшколе… Вместе с ней Андрею предстоит пройти через любовь и предательство и узнать об истинных масштабах беспощадной шпионской игры, в которую он оказался втянут поневоле.
Главные роли в картине исполнили Александр Петров
, Светлана Ходченкова
, Владимир Машков
, Марина Петренко
, Константин Лавроненко
, Ян Алабушев
, Анастасия Тодореску
и другие. Оператором выступил Юрий Коробейников
(«Тобол»
).
Российская премьера фильма «Герой»
намечена на 26 сентября 2019 года.