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Владимир Машков вырастил секретного агента из Александра Петрова

23 апреля
2019 год

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23 апреля 2019
Кино-театр.ру представляет трейлер приключенческого экшна «Герой» режиссера Карена Оганесяна («Медное солнце») по сценарию Николая Куликова («Я худею»).


По сюжету 15 лет назад Андрей под руководством своего отца, полковника Родина, прошел обучение в секретной спецшколе, где из подростков готовили агентов Службы внешней разведки. Когда экспериментальный проект закрыли, Андрей «сжёг мосты», остался в Европе и старался не вспоминать о прошлом. Но однажды ему звонит отец, которого все считали погибшим. Тот сообщает, что на Андрея открыта охота, но кто решил его уничтожить – неизвестно. Спасаясь бегством, он находит Машу, с которой учился в спецшколе… Вместе с ней Андрею предстоит пройти через любовь и предательство и узнать об истинных масштабах беспощадной шпионской игры, в которую он оказался втянут поневоле.

Владимир Машков вырастил секретного агента из Александра Петрова

Главные роли в картине исполнили Александр Петров, Светлана Ходченкова, Владимир Машков, Марина Петренко, Константин Лавроненко, Ян Алабушев, Анастасия Тодореску и другие. Оператором выступил Юрий Коробейников («Тобол»).

Российская премьера фильма «Герой» намечена на 26 сентября 2019 года.
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