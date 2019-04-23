В «Двухнедельник режиссёров» попала работа Кирилла Михановского

В «Двухнедельник режиссёров»
, проходящий параллельно с программой 72-м Каннского кинофестиваля
, вошла картина «Дай мне свободу»
, снятая российским режиссёром Кириллом Михановским
в США. Об этом сообщается на сайте «Двухнедельника».
Михановскому предстоит соперничать с новыми работами Такаши Миике
(«Первая любовь»
), Лава Диаса
(«Остановка»
), Бертрана Бонелло
(«Зомби-ребёнок»
), Юриуса Курсиетиса
(«Олег»
), Роберта Эггерса
(«Маяк»
), Бабака Анвари
(«Раны»
), Ребекки Злотовски
(«Лёгкая девушка»
), Квентина Дюпьё
и Леха Ковальски
.
Закроется «Двухнедельник» лентой Бенуа Форгеарда «Ив»
. В его рамках также состоятся показы картины Роберта Родригеса «Красный 11»
и короткометражной «Ошеломляющей девушки» Луки Гуаданьино
.