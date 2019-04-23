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В «Двухнедельник режиссёров» попала работа Кирилла Михановского

23 апреля
2019 год

Новости кино >>
23 апреля 2019
В «Двухнедельник режиссёров», проходящий параллельно с программой 72-м Каннского кинофестиваля, вошла картина «Дай мне свободу», снятая российским режиссёром Кириллом Михановским в США. Об этом сообщается на сайте «Двухнедельника».


Михановскому предстоит соперничать с новыми работами Такаши Миике («Первая любовь»), Лава Диаса («Остановка»), Бертрана Бонелло («Зомби-ребёнок»), Юриуса Курсиетиса («Олег»), Роберта Эггерса («Маяк»), Бабака Анвари («Раны»), Ребекки Злотовски («Лёгкая девушка»), Квентина Дюпьё и Леха Ковальски.

Закроется «Двухнедельник» лентой Бенуа Форгеарда «Ив». В его рамках также состоятся показы картины Роберта Родригеса «Красный 11» и короткометражной «Ошеломляющей девушки» Луки Гуаданьино.
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