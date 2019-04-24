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Юрию Чернову исполнилось 70 лет

24 апреля
2019 год

Новости кино >>
24 апреля 2019
Сегодня, 24 апреля, исполнилось 70 лет популярному советскому и российскому актёру кино, театра и телевидения, заслуженному и народному артисту России, заслуженному деятелю искусств РФ, мастеру эпизода, комедии и детского кино Юрию Чернову.

Юрию Чернову исполнилось 70 лет
фото: Екатерина Чеснокова

Юрий Николаевич родился 24 апреля 1949 года в Куйбышеве (Самара). Окончил Московское цирковое училище и ГИТИС. Играл в Московском театре миниатюр. С 1994-го по 2004-й работал в Театре Луны. В настоящий момент актёр «Школы современной пьесы».

В кино дебютировал в конце 60-х, снявшись в фильмах «Деревенский детектив», «Доживём до понедельника», «Пароль не нужен» и «Один билет на хоккей». На его счету более 120 актёрских работ в кино и на телевидении, среди которых есть и главные роли. В частности, он сыграл в таких фильмах и сериалах, как «Иван Васильевич меняет профессию», «Баламут», «Приключения Электроника», «Удивительные приключения Дениса Кораблёва», «Цыган», «В начале славных дел», «Юность Петра», «Там, на неведомых дорожках...», «Из жизни начальника уголовного розыска», «В. Давыдов и Голиаф», «Внимание! Всем постам...», «После дождичка в четверг», «Раз, два, горе — не беда!», «Ширли-мырли», «Му-Му», «Виола Тараканова. В мире преступных страстей-3», «Первая любовь», «Кремлёвские курсанты», «Второй убойный», «Овечка Долли была злая и рано умерла», «Господа-товарищи», «Куба», «Лиризмы» и «Склифосовский». Снимался в киножурналах «Фитиль» и «Ералаш».

Один из ведущих телепередачи «Спокойной ночи, малыши». Активно работал для Общества инвалидов, занимался издательской деятельностью. Преподавал в Институте народного творчества. Является председателем конкурса детских фильмов «Киномалышок», проходящего в рамках кинофестиваля «Киношок».
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