Юрию Чернову исполнилось 70 лет

Сегодня, 24 апреля, исполнилось 70 лет популярному советскому и российскому актёру кино, театра и телевидения, заслуженному и народному артисту России, заслуженному деятелю искусств РФ, мастеру эпизода, комедии и детского кино Юрию Чернову.
Один из ведущих телепередачи «Спокойной ночи, малыши». Активно работал для Общества инвалидов, занимался издательской деятельностью. Преподавал в Институте народного творчества. Является председателем конкурса детских фильмов «Киномалышок», проходящего в рамках кинофестиваля «Киношок».