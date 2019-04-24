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Объявлены победители ХII Московского Питчинга Дебютантов

24 апреля
2019 год

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24 апреля 2019
18 и 19 октября в киноцентре «Октябрь» в рамках Всероссийского Питчинга Дебютантов и бизнес-площадки 41 Московского Международного кинофестиваля прошёл ХII Московский Питчинг Дебютантов с общим призовым фондом 2,5 миллиона рублей. Его организаторами выступили Союз кинематографистов России и Молодёжный центр Союза кинематографистов России при поддержке Ассоциации продюсеров кино и телевидения, Фонда президентских грантов и Национального фонда поддержки правообладателей. По итогам публичной защиты эксперты выбрали лучшие работы в категориях «Игровое короткометражное кино», «Телесериалы и веб-сериалы», «Документальное кино», «Игровое полнометражное кино» и Work-in-progress, уточняет пресс-служба Союза кинематографистов.

Из 869 проектов, присланных для участия в питчинге, в шорт-лист были отобраны 36. В состав жюри вошли киноэксперты, представители ведущих продюсерских и кинокомпаний, телеканалов и онлайн-площадок. Председателями жюри стали куратор документальной программы ММКФ Сергей Мирошниченко (категория «Документальное кино»), ректор Высших курсов сценаристов и режиссеров Вера Суменова («Игровое короткометражное кино»), заместитель исполнительного директора Фонда развития современного кинематографа «Кинопрайм» Вадим Потапов (Work-in-progress), генеральный директор компании «Киноэкспертиза» Олег Иванов («Игровое полнометражное кино»), вице-президент Академии Российского Телевидения, член Европейской Киноакадемии Игорь Мишин («Телесериалы и веб-сериалы»).

Объявлены победители ХII Московского Питчинга Дебютантов
фото: Пресс-служба Союза кинематографистов

Публичную защиту проектов в первый день открыла категория «Игровое короткометражное кино». В итоге документальная драма Натальи Беляевой «Соня любит, Соня не любит» о детской любви с очаровательной куклой Соней в главной роли, снятая в Словакии, получила первое место и главный приз – сертификат на 500 тысяч рублей от Фонда президентских грантов, а также сертификат от Московской школы кино на курс Всеволода Коршунова «История кино». Кирилл Алёхин и Евгений Пекач с комедийным веб-сериалом «Ты секс» о растерянных 30-летних, основанный на реальных историях из жизни, получили специальный приз на фестивальное продвижение от агентства Festagent. Драмеди Яны Юрышевой «Не хнычь», рассказывающая трогательную историю о дружбе пятилетнего мальчишки и его дедушки, заняла почётное третье место, а автор получила сотрудничество с агентством StarDust, сертификат на техническую поддержку от компании «Кинотехника» и сертификат на пост-продакшн на сумму 100 тысяч рублей от киностудии «КосмосфильМ». Детский фильм Дмитрия Николаева и Дениса Курлаева «Горшок» о братской дружбе и честности взял второе место, техническую поддержку на десять смен от компании Canon и сертификат на продюсерские курсы от киношколы «Свободное кино».

В категории «Телесериалы и веб-сериалы» убедительная презентация сценариста Анастасии Пашутиной, участвовавшей в питчинге с детективным проектом «Ищи меня», принесла ей победу и приз – 500 тысяч рублей. По сюжету будущего сериала главная героиня Саша, столкнувшись с пропажей и поиском близкого человека, образует свой поисково-спасательный отряд. Саше и её команде придётся не только спасти множество людей, но и разобраться в загадочной истории из собственного детства, которая мучает её и по сей день. Эксперты также отметили автора ситкома «Коп, которого мы заслужили» Сергея Лагодина, презентовавшего историю о десятикласснике-неудачнике, который каждый вечер перевоплощается в отважного полицейского.

Объявлены победители ХII Московского Питчинга Дебютантов
фото: Пресс-служба Союза кинематографистов

Во второй день Московского питчинга в категории «Документальное кино» состоялась презентация восьми проектов. Режиссёр Дарья Осипова показала жюри короткий тизер своего анимадок проекта «Андрей Битов. В ожидании осени», о том, как гений Пушкина свёл Андрея Битова и Резо Габриадзе в совместном творчестве. Проект по итогам голосования членов жюри занял третье место и получил техническую поддержку от компании Canon и поддержку от продюсера Екатерины Головня. Активную обратную связь жюри получил фильм «Дом, в котором мы жили» от сценаристов Елизаветы Прохоровой, Татьяны Касаткиной, Кристины Хабаровой и Екатерины Качановой о выборе между профессией и семьёй знаменитого грузинского балетмейстера Томаза Шакидзе. Ему досталось второе место и техническая поддержка на этапе пост-продакшн от киностудии «КосмосфильМ». Триумфатором питчинга стал проект «Фенченко», посвящённый российскому режиссёру, сценаристу и педагогу Владимиру Алексеевичу Фенченко. Авторы Андрей Ананин и Юлия Бобкова получили поддержку от жюри, а также сертификат на 500 тысяч рублей от Фонда президентских грантов, поддержку от студии звукозаписи DA RECORDS. Компания Shatters также решила поддержать документальную картину о Фенченко и вручила авторам сертификат на юридическую поддержку на 30 тысяч рублей.

Программу питчинга продолжила очная защита проектов категории «Игровое полнометражное кино». Третье место по итогам голосования жюри занял проект «Ни слова о красной собаке» от авторов Ивана Глазачева и Ильи Леутина о взрослении, дружбе, любви, смерти. Молодёжная комедия с элементами драмы «Микроб» Елизаветы Соломиной и Полины Рыловой, микроскопическое путешествие в масштабах бесконечной вселенной одиночества одного подростка, заняла второе место. Диплом лауреата, денежный приз 500 тысяч рублей, техническую поддержку от рентала «Кинотехника» завоевала спортивная драма Марии Изюмовой и Марии Зырянко о женском боксе «Брейк».

Объявлены победители ХII Московского Питчинга Дебютантов
фото: Пресс-служба Союза кинематографистов

XII Московский Питчинг Дебютантов завершился публичной защитой проектов в категории Work-in-progress. Эксперты отметили молодёжный проект Фёдора Кудрявцева и Глеба Фомина «Я сам», однако, исходя из степени готовности проекта (снято на данный момент менее 30% материала), было принято решение поддержать другие проекты. Создатели музыкальной драмы «Ярды» Андрей Корытко, Фёдор Деревянский и Мария Михневич в рамках питчинга провела премьеру яркого и стильного трейлера, по итогам получившую поддержку студии звукозаписи DA Records. А финальным аккордом питчинга стала презентация комедии Алексея Камынина «Хандра». Вместе с продюсером Екатериной Голубевой-Польди Алексей представил жюри правдивую истории трёх друзей в погоне за счастьем, деньгами, свободой и славой. Хулиганская молодёжная комедия стала лауреатом и получила сертификат в 500 тысяч рублей на завершение проекта.

Следующие питчинги пройдут в Ставрополе, Карелии, Тольятти, Барнауле, Нижнем Новгороде. А в Москве очередной конкурс состоится в августе и будет посвящён теме «Образа Москвы».
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Объявлены победители ХII Московского Питчинга Дебютантов фотографии
Объявлены победители ХII Московского Питчинга Дебютантов фотографии
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