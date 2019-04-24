Сеня и Федя вернутся к телезрителям после майских праздников

13 мая на СТС стартует второй сезон ситкома «СеняФедя» — спин-оффа комедийного хита «Кухня», сообщает пресс-служба телеканала.
фото: Пресс-служба телеканала СТС
По словам Михаила Тарабукина, «сцены-фантазии — это лучшее, что есть в нашем сериале. Для артиста это возможность показать себя совершенно другим, раскрыть себя с неожиданной стороны, чтобы зрители, продюсеры и режиссёры взглянули на актёров абсолютно другими глазами. И круто, что сценарий нам это позволяет».
В одной из самых ярких фантазий нового сезона актёры с помощью сложного пластического грима перевоплотились в ворчливых стариков. «Гримёры колдовали три часа, а в итоге сцену сняли всего за тридцать минут. Всё для вас, дорогие зрители. А вообще это было забавно, что мы только ни делали: и разыгрывали друзей, отправляя свои фотографии, и видео снимали, представляя, что у нас восемьдесят шестой сезон сериала, в общем, наслаждались новыми образами», — рассказал Сергей Лавыгин.
фото: Пресс-служба телеканала СТС
Сложный грим ожидал Лавыгина и в другой сцене, где его герой Сеня представляет себя ревнивым Отелло. Ради этой сцены лицо и руки актёра полностью покрыли чёрной краской, которую после съёмок он смывал несколько дней. «Это сейчас вспоминать весело, а тогда мне было не до смеха, — признался актёр. — Такой грим просто так не смоешь, поэтому приходилось оттирать его специальными средствами. Я потом ещё долго находил на себе частицы краски».
Кроме того, актёры примерили образы Юлия Цезаря, Пушкина и героев фильма «Бумер», а в одной из сцен окунулись в эпоху татаро-монгольского ига: по сюжету с Сени требуют дань за его жену Марину (Анна Бегунова). «В тот день было очень холодно, а древнерусская одежда не спасала актёров, — вспоминает художник по костюмам Гелена Мартемьянова. — Для согрева мы предложили им надеть под костюмы термобелье, тёплые штаны и пуховики. Благодаря чему даже стройные актрисы приобрели пышные формы того времени».
фото: Пресс-служба телеканала СТС
Главным средством передвижения и местом работы героев стал подержанный американский автобус, который модернизировали и обклеили брендированной плёнкой. Художники поработали и над «начинкой»: для удобства съёмок вырезали дополнительные люки, освежили обивку сидений, установили новые руль и холодильник. Фудтрак оснащён реальным профессиональным оборудованием: внутри стоят плита, мойка, фритюрница, блендер, гриль для сосисок, жарочная поверхность для бургеров и посуда. За вкусные деликатесы отвечает фудстилист Вячеслав Аратов. Чтобы еда смотрелась соблазнительно, он использовал различные бытовые средства. Например, с помощью клея имитировал красивый всплеск молока или йогурта, а благодаря лаку для волос поддерживал свежий вид зелени. Чтобы бургеры получились эксклюзивными, специально для сериала были изготовлены печати с изображениями рыбы и мяса. Все блюда казались такими аппетитными, что ничего не подозревающие прохожие даже пытались их купить.
В новых сериях компанию Марине и Сене составит её мама в исполнении Юлии Сулес, которая в своё время вместе с Лавыгиным снималась в фильме «Горько!», где они тоже сыграли родственников.