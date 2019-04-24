Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Финал «Игры престолов» покажут на московском футбольном стадионе

24 апреля
2019 год

Новости кино >>
24 апреля 2019
Онлайн-сервис «Амедиатека» покажет финальный эпизод «Игры престолов» 20 мая, в день мировой премьеры, на столичном футбольном стадионе «РЖД Арена». Согласно пресс-службе Amedia TV, специально для этого события будет построен экран высотой с четырёхэтажный дом. Помимо показа, всех приглашённых ждёт развлекательная программа.

Финал «Игры престолов» покажут на московском футбольном стадионе
фото: Пресс-служба Amedia TV

«За время своего существования "Игра престолов" стала неотъемлемой частью жизни огромного количества людей, и все они ждут завершения этой эпической саги, затаив дыхание. Мы долго думали, чем удивить преданных фанатов и решили, что лучшим финалом будет собраться всем вместе, чтобы посмотреть последнюю серию культовой фэнтези-саги и запомнить это навсегда, – заявил генеральный директор Amedia TV Дмитрий Сычугов. – Особо отмечу участие в проекте ФК "Локомотив". С коллегами из футбольного клуба мы провели колоссальную работу по технической подготовке использования инфраструктуры "РЖД Арены" в разгар футбольного чемпионата».

Для того, чтобы попасть на показ, необходимо оставить свою электронную почту на специальном сайте got.thefinale.ru. Всем оставившим заявку, до конца апреля придёт информация, как можно получить пригласительный на показ и приобрести подписку на онлайн-сервис «Амедиатека». Также получить приглашение смогут те, кто приобретёт годовую подписку на «Амедиатеку» премиальными картами Visa Platinum, Visa Signature или Visa Infinite со скидкой 50%. Количество пригласительных билетов на мероприятие ограничено.

Партнёр показа – агрегатор такси Ситимобил – поможет фанатам таксипортироваться на стадион и разыграет более 800 пригласительных, в том числе VIP-билеты. Чтобы попасть на финал, пользователю необходимо присоединиться к «битве» за свой район на сайте game.city-mobil.ru. Искусственный интеллект на основе данных о предыдущих поездках причисляет пользователя к одному из девяти Королевств Москвы. Для победы участникам «битвы» придётся объединиться с людьми из своих земель, совершать поездки и копить баллы. Или – «захватить престол» в одиночку, в индивидуальном зачёте.
версия для печати
Ссылки по теме
Заставка из «Игры престолов» стала съедобной
Мейзи Уильямс рассказала, когда умрёт Арья Старк
Последний сезон «Игры престолов» завершится документалкой
Поиск по меткам
Зарубежные сериалыфэнтезиЭкранизация
фильмы
Игра престолов

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники
МирТесен

День рождения >>

Оксана Арбузова
Екатерина Астахова
Лариса Борушко
Савва Гусев
Анатолий Кторов
Дарья Лузина
Лев Поляков
Елена Скороходова
Земфира Цахилова
Юрий Чернов
Юрий Шерстнёв
Мелинда Кларк
Доминик Лаванан
Дерек Люк
Ширли МакЛэйн
Барбра Стрейзанд
Жасмин Тринка
Джимон Хонсу
все родившиеся 24 апреля >>

Афиша кино >>

Большое путешествие
комедия, приключения, семейное кино
Россия, 2019
По воле Божьей
драма
Франция, Бельгия, 2019
Синонимы
драма, трагикомедия
Германия, Израиль, Франция, 2019
Тайна Карлоса Кастанеды
биография
Россия, 2019
Бладфест
комедия, фильм ужасов
США, 2018
Варавва
драма, исторический фильм
Россия, 2019
Злой дух
драма, триллер, фильм ужасов
Канада, 2017
Игры разумов
биография, драма, мистика, экранизация
Ирландия, США, 2018
Пираньи Неаполя
драма
Италия, 2019
Последствия
военный фильм
Великобритания, Германия, США, 2019
Нуреев. Белый ворон
биография, драма
Великобритания, Франция, 2018
Миллиард
боевик, комедия
Россия, 2019
все фильмы в прокате >>

ревью

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен