Финал «Игры престолов» покажут на московском футбольном стадионе

Онлайн-сервис «Амедиатека» покажет финальный эпизод «Игры престолов» 20 мая, в день мировой премьеры, на столичном футбольном стадионе «РЖД Арена». Согласно пресс-службе Amedia TV, специально для этого события будет построен экран высотой с четырёхэтажный дом. Помимо показа, всех приглашённых ждёт развлекательная программа.
фото: Пресс-служба Amedia TV
«За время своего существования "Игра престолов" стала неотъемлемой частью жизни огромного количества людей, и все они ждут завершения этой эпической саги, затаив дыхание. Мы долго думали, чем удивить преданных фанатов и решили, что лучшим финалом будет собраться всем вместе, чтобы посмотреть последнюю серию культовой фэнтези-саги и запомнить это навсегда, – заявил генеральный директор Amedia TV Дмитрий Сычугов. – Особо отмечу участие в проекте ФК "Локомотив". С коллегами из футбольного клуба мы провели колоссальную работу по технической подготовке использования инфраструктуры "РЖД Арены" в разгар футбольного чемпионата».
Для того, чтобы попасть на показ, необходимо оставить свою электронную почту на специальном сайте got.thefinale.ru. Всем оставившим заявку, до конца апреля придёт информация, как можно получить пригласительный на показ и приобрести подписку на онлайн-сервис «Амедиатека». Также получить приглашение смогут те, кто приобретёт годовую подписку на «Амедиатеку» премиальными картами Visa Platinum, Visa Signature или Visa Infinite со скидкой 50%. Количество пригласительных билетов на мероприятие ограничено.
Партнёр показа – агрегатор такси Ситимобил – поможет фанатам таксипортироваться на стадион и разыграет более 800 пригласительных, в том числе VIP-билеты. Чтобы попасть на финал, пользователю необходимо присоединиться к «битве» за свой район на сайте game.city-mobil.ru. Искусственный интеллект на основе данных о предыдущих поездках причисляет пользователя к одному из девяти Королевств Москвы. Для победы участникам «битвы» придётся объединиться с людьми из своих земель, совершать поездки и копить баллы. Или – «захватить престол» в одиночку, в индивидуальном зачёте.