Jazz break: Иван Иванович и Владимир Виноградов расскажут про джаз 80-х

Познавательно-развлекательный проект о месте джаза в мировом кинематографе Jazz break телеканала «Продвижение» продолжится историей из 80-х. Ведущие расскажут о «Трио Ганелина», Лео Фейгине, «Поп-механике»Сергея Курёхина и джазе в одной из первых советских картин на мистическую тему, ленте «Господин оформитель» 1988 года. Иван Иванович и Владимир Виноградов, как «серфингист» и «аквалангист» в мире джаза, с одной стороны, глубоко погружённые в тему музыкального искусства, с другой – красиво скользящие по волнам джаза, обратят внимание зрителей на 80-е годы в истории кино и музыки. Музыкальную импровизацию представит певица Екатерина Олешкевич.
В СССР джаза не было. Какие музыканты в 80-е сумели доказать всему миру обратное и вывести на мировую сцену советский джазовый авангард? Как британский продюсер превращал советский «джаз на ребрах» в виниловые пластинки? Фанаты на фонарных столбах, танцы в Московской консерватории – кто из джазменов-новаторов взбудоражил музыкальное и киносообщество? Музыкальная история «Господина оформителя», одного из первых советских фильмов на мистическую тематику: какой композитор вошёл в историю своими импровизациями?
Первый советский джазовый коллектив, получивший признание за рубежом, – «Трио Ганелина». Музыканты из Вильнюса Литовской ССР, которые сумели доказать миру, что в Советском Союзе, за «железным занавесом», есть джазовый авангард: Вячеслав Ганелин, Владимир Тарасов, Владимир Чекасин. Британский продюсер и радиоведущий джазовых программ русской службы BBC, меломан Лео Фейгин, родившийся в Советском Союзе, открыл талантливых музыкантов всему миру. В 1979-м стиляга Фейгин получает магнитофонные записи от некоего советского музыканта Сергея Курёхина. И Лео издаёт пластинку на своём лейбле. Импровизации Курёхина можно назвать потоком сознания, в котором отражается пропущенная через попурри, пародию и драму вся русская музыкальная культура. Позже Курёхин выступит композитором одного из первых советских фильмов на мистическую тематику: его импровизации зазвучат в дебютной ленте Олега Тепцова «Господин оформитель».
Цикл программ Jazz break – онлайн-проект телеканала «Продвижение», стартующий при информационной поддержке kino-teatr.ru. Проект расскажет интернет-пользователям, посетителям сайта kino-teatr.ru о месте джаза в истории мирового кинематографа. Jazz break – это специальное понятие в джазовом сленге, обозначающее короткую сольную музыкальную вставку-импровизацию. Оригинальный формат и стильная подача призваны сделать проект доступным и интересным современному зрителю. Авторы цикла смогли подобрать новую форму разговора со зрителем, которая позволяет обратить его внимание не только на советскую, но и мировую классику кинематографа через музыку джаза, сделать акцент на шедеврах кино, не утративших актуальность по сей день. Ближайшие выпуски проекта можно будет найти на главной странице сайта kino-teatr.ru, на YouTube телеканала «Продвижение». Следить за жизнью проекта и узнавать свежие джазовые новости можно на Instagram-странице проекта @_jazzbreak.