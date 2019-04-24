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Тинатин Далакишвили овладевает магией под песню Zombie группы The Cranberries

24 апреля
2019 год

Новости кино >>
24 апреля 2019
Кино-театр.ру представляет первый трейлер стимпанк-фэнтези Александра Богуславского «Эбигейл», навевающего мысли о Гарри Поттере, Dishonored и Элизабет из BioShock Infinite.



По сюжету молодая девушка Эбигейл (Тинатин Далакишвили) живёт в городе, границы которого закрыли много лет назад из-за эпидемии загадочной болезни. Отец Эбби был одним из заболевших — и его забрали, когда ей было шесть лет. Пойдя наперекор властям, чтобы разыскать отца, Эбби узнаёт о том, что её город на самом деле полон магии. И в ней самой пробуждаются необыкновенные магические способности.

Тинатин Далакишвили овладевает магией под песню Zombie группы The Cranberries

В фильме также заняты Глеб Бочков, Равшана Куркова, Артём Ткаченко, Риналь Мухаметов, Никита Тарасов, Оливье Сиу, Ксения Кутепова, Никита Дювбанов, Петар Зекавица, Сесиль Плеже и Марта Тимофеева.

Релиз «Эбигейл» запланирован на 22 августа. Одновременно со стартом российского проката лента появится на экранах кинотеатров Германии, Франции, Японии, Малайзии, Тайваня, Гонконга, Турции, Филиппин, Вьетнама и стран Латинский Америки, уточняет пресс-служба кинокомпании KD Studios, ответственной за производство фильма.
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