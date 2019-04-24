Тинатин Далакишвили овладевает магией под песню Zombie группы The Cranberries

Кино-театр.ру
представляет первый трейлер стимпанк-фэнтези Александра Богуславского «Эбигейл»
, навевающего мысли о Гарри Поттере
, Dishonored
и Элизабет из BioShock Infinite
.
По сюжету молодая девушка Эбигейл (Тинатин Далакишвили
) живёт в городе, границы которого закрыли много лет назад из-за эпидемии загадочной болезни. Отец Эбби был одним из заболевших — и его забрали, когда ей было шесть лет. Пойдя наперекор властям, чтобы разыскать отца, Эбби узнаёт о том, что её город на самом деле полон магии. И в ней самой пробуждаются необыкновенные магические способности.
В фильме также заняты Глеб Бочков
, Равшана Куркова
, Артём Ткаченко
, Риналь Мухаметов
, Никита Тарасов
, Оливье Сиу
, Ксения Кутепова
, Никита Дювбанов
, Петар Зекавица
, Сесиль Плеже
и Марта Тимофеева
.
Релиз «Эбигейл» запланирован на 22 августа. Одновременно со стартом российского проката лента появится на экранах кинотеатров Германии, Франции, Японии, Малайзии, Тайваня, Гонконга, Турции, Филиппин, Вьетнама и стран Латинский Америки, уточняет пресс-служба кинокомпании KD Studios, ответственной за производство фильма.