Приз FIPRESCI на 41-м ММКФ получил фильм «Медовый месяц в Згеже»

Приз Международной ассоциации кинопрессы FIPRESCI на 41-м Московском международном кинофестивале
получил французский фильм «Медовый месяц в Згеже
» Элиз Отценбергер.
«Медовый месяц в Згеже» – режиссерский дебют французской актрисы Элиз Отценбергер. Главные герои картины – Анна и Адам – молодые парижане с еврейскими корнями – отправляются в путешествие по Польше. Первым делом они собираются посетить торжественную церемонию, организованную в память об уничтоженном еврейской местечке, в котором родился дед Адама. Сам Адам не слишком воодушевлен этой идеей, но надеется, что путешествие станет отличным поводом, чтобы провести много времени вдвоем, подальше от своего крикливого первенца. Анна – наоборот, крайне взволнована идеей возвращения к корням. Она надеется найти в Польше своих потерянных родственников, которые могут пролить свет на некоторые семейные тайны.
В жюри ФИПРЕССИ 41-го МММКФ входили Благоя Куновски (Македония), Андони Итурбе (Испания), Саньин Пежкович (Щвеция), Елена Рубашевская (Украина), Андрей Василенко (Россия). Члены жюри отметили важную тему, затронутую в картине, сделанной при этом с юмором, а также великолепную актерскую игру.
Российские кинокритики своим призом отметили картину «День субботний
» режиссера Мостафы Сарвара Фаруки. Фильм основан на реальных событиях. Начиная с 2015 года в Бангладеш произошли более 30 исламистских террористических нападений на религиозные меньшинства, независимых писателей и блогеров, борцов за права ЛГБТ и либеральных мусульман. Теракт в бангладешском кафе Holey Artisan Bakery 1 июля 2016 года оказался самым кровавым в истории Бангладеш. Истории очевидцев теракта послужили основой для создания фильма «День субботний». Несколько недель назад картина была запрещена государственными органами цензуры в Бангладеш и не получил прокатного удостоверения.
Также российские кинокритики отметили специальными призами ленты «Импровизаторы
» Сабу и «Пустота
» Алекси Салменперя
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