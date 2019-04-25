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Приз FIPRESCI на 41-м ММКФ получил фильм «Медовый месяц в Згеже»

25 апреля
2019 год

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25 апреля 2019
Приз Международной ассоциации кинопрессы FIPRESCI на 41-м Московском международном кинофестивале получил французский фильм «Медовый месяц в Згеже» Элиз Отценбергер.

«Медовый месяц в Згеже» – режиссерский дебют французской актрисы Элиз Отценбергер. Главные герои картины – Анна и Адам – молодые парижане с еврейскими корнями – отправляются в путешествие по Польше. Первым делом они собираются посетить торжественную церемонию, организованную в память об уничтоженном еврейской местечке, в котором родился дед Адама. Сам Адам не слишком воодушевлен этой идеей, но надеется, что путешествие станет отличным поводом, чтобы провести много времени вдвоем, подальше от своего крикливого первенца. Анна – наоборот, крайне взволнована идеей возвращения к корням. Она надеется найти в Польше своих потерянных родственников, которые могут пролить свет на некоторые семейные тайны.

В жюри ФИПРЕССИ 41-го МММКФ входили Благоя Куновски (Македония), Андони Итурбе (Испания), Саньин Пежкович (Щвеция), Елена Рубашевская (Украина), Андрей Василенко (Россия). Члены жюри отметили важную тему, затронутую в картине, сделанной при этом с юмором, а также великолепную актерскую игру.

Российские кинокритики своим призом отметили картину «День субботний» режиссера Мостафы Сарвара Фаруки. Фильм основан на реальных событиях. Начиная с 2015 года в Бангладеш произошли более 30 исламистских террористических нападений на религиозные меньшинства, независимых писателей и блогеров, борцов за права ЛГБТ и либеральных мусульман. Теракт в бангладешском кафе Holey Artisan Bakery 1 июля 2016 года оказался самым кровавым в истории Бангладеш. Истории очевидцев теракта послужили основой для создания фильма «День субботний». Несколько недель назад картина была запрещена государственными органами цензуры в Бангладеш и не получил прокатного удостоверения.

Также российские кинокритики отметили специальными призами ленты «Импровизаторы» Сабу и «Пустота» Алекси Салменперя.
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Приз FIPRESCI на 41-м ММКФ получил фильм «Медовый месяц в Згеже» фотографии
Приз FIPRESCI на 41-м ММКФ получил фильм «Медовый месяц в Згеже» фотографии
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