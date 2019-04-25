Артем Ткаченко стал юристом

Премьера детектива «Юристы
» с Артемом Ткаченко
в главной роли состоится на телеканале НТВ 3 мая, сообщает пресс-служба канала.
История сериала начинается с того, что блестящего московского адвоката Артёма Сотникова (Ткаченко) предаёт гражданская жена Жанна (Виктория Лукина
), изменив ему с его собственным начальником. В порыве злости он разбивает бейсбольной битой машину шефа. Ему не хочется ни работать, ни жить в Москве. Сев на свой любимый мотоцикл, Артём с твёрдым намерением «завязать» с адвокатской деятельностью отправляется в родной город, где живёт его мама. Но необходимость защитить интересы маминой подруги, которую обманул медицинский центр, заставляют его отказаться от принятого решения, и он вступает в противоборство с адвокатом местного Бюро Кириллом Гордеевым (Арсений Фогелев
). Острый ум, твёрдая хватка и нестандартный подходу к делу впечатляют начальника Бюро Куницкого (Владислав Ветров
), и он предлагает Артёму работу. Сотников соглашается, но схваток в зале суда ему недостаточно: он влюбляется в старшего партнёра Алину Кочубей (Инна Хотеенкова
) и вступает в противоборство с её мужем – прокурором города Игорем Ворониным (Андрей Иванов
).
По сюжету главный герой – крутой парень, который лихо разъезжает на легендарном мотоцикле Harley-Davidson. Специально для роли Артём Ткаченко занимался в мотошколе: он учился правильно управлять байком, контролировать себя на дороге и оттачивать технику направления взгляда – взор водителя всегда должен быть устремлён вперёд, потому что оценивать обстановку на дороге и просчитывать манёвры нужно заблаговременно. Артём так хорошо освоил езду на мотоцикле, что отказался от дублёров.
«В начале картины какие-то проезды мы снимали с каскадёром. Но потом поняли, что, в принципе, он не нужен, я и сам прекрасно справляюсь. В общем, я зарекомендовал себя как ответственный водитель мотоцикла! До съёмок в «Юристах» я тоже ездил на мотоцикле, но своего байка у меня нет. Поэтому можно сказать, что это моё хобби. Мотоцикл сильно скрасил проведённое в Геленджике время, потому что между съёмок мне разрешали его брать, и я катался по Краснодарскому краю и путешествовал. И мы подружились с ним
», – отметил Ткаченко.