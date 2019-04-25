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Евгений Миронов учит Евгения Романцова играть в космобол

25 апреля
2019 год

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25 апреля 2019
Кино-театр.ру представляет первый трейлер фантастического фильма Джаника Файзиева «Вратарь галактики» с Евгением Мироновым и Евгением Романцовым в главных ролях.

Евгений Миронов учит Евгения Романцова играть в космобол

2071-й год. Галактические войны разрушили Луну и изменили климат на Земле. Москва – в тропических лесах, а Нью-Йорк покрылся льдом. Над Москвой возвышается огромный инопланетный корабль – это стадион, на котором проходят зрелищные межгалактические соревнования по космоболу - игре, объединившей в себе спорт и гладиаторские бои. За матчами следит вся галактика. Играть в космобол могут только атлеты. Именно так называют тех, кто наделен необыкновенными способностями и может ими управлять. Космобол обожают все, кроме Антона, самого обычного парня, который всего лишь мечтает найти работу, чтобы помочь семье. Но однажды у него обнаруживают сверхспособности, и принимают в сборную. Теперь он игрок в космобол. Антон ещё не подозревает о том, какая роль уготована ему Судьбой в этом матче, и что финальная игра станет сражением за Землю.



«Мы хотели сделать не только большой и масштабный проект, а прежде всего классный увлекательный фильм, который был бы интересен и взрослым, и детям, и молодежи, и подросткам. Наша цель – создать мощный аттракцион, в который зритель погрузится с головой и захочет стать частью этого яркого мира», – отметил режиссер, сценарист и продюсер Джаник Файзиев.

Он подчеркнул, что картина будет sci-fiфэнтези с комедийными элементами. За компьютерную графику «Вратаря галактики» отвечает одна из крупнейших в России студий визуальных эффектов Main Road Post, работавшая над фильмами «Притяжение», «Сталинград», «Легенда о Коловрате».

«"Вратарь Галактики" полностью снят в хромакейном павильоне и практически каждый кадр – это кадр с компьютерной графикой разной сложности, и основной вызов для нас – большое количество цифровых персонажей - либо полностью виртуальных, либо созданных с помощью цифровых дублеров-актеров. Их в фильме больше пятидесяти. Разработка шла почти 3 года. Пока шла работа над сценарием мы нарисовали более 1000 разных эскизов. Большое количество компаний помогали нам создавать графику для фильма, так как у нас более 2000 шотов с CG, плюс мы сотрудничали с международной компанией аниматоров очень высокого уровня, участвовавших в таких проектах как «Человек-паук», «Трансформеры», «Как приручить дракона». Технологически мы сделали много вещей, которые не делали до этого никогда», – сказал генеральный продюсер Main Road Post Арман Яхин.

Главные роли исполнили Евгений Романцов, Евгений Миронов, Виктория Агалакова, Мария Лисовая, Иван Иванович, Елизавета Тайченачева, а также Елена Яковлева, Михаил Ефремов, Ян Цапник, Светлана Иванова, Светлана Пермякова, Гоша Куценко, Дмитрий Назаров и др.
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Виктория АгалаковаМихаил ЕфремовСветлана ИвановаИван ИвановичГоша КуценкоМария ЛисоваяЕвгений МироновДмитрий НазаровСветлана ПермяковаЕвгений РоманцовЕлизавета ТайченачеваДжаник ФайзиевЯн ЦапникЕлена Яковлева
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