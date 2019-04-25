Евгений Миронов учит Евгения Романцова играть в космобол

Кино-театр.ру представляет первый трейлер фантастического фильма Джаника Файзиева
«Вратарь галактики
» с Евгением Мироновым
и Евгением Романцовым
в главных ролях.
2071-й год. Галактические войны разрушили Луну и изменили климат на Земле. Москва – в тропических лесах, а Нью-Йорк покрылся льдом. Над Москвой возвышается огромный инопланетный корабль – это стадион, на котором проходят зрелищные межгалактические соревнования по космоболу - игре, объединившей в себе спорт и гладиаторские бои. За матчами следит вся галактика. Играть в космобол могут только атлеты. Именно так называют тех, кто наделен необыкновенными способностями и может ими управлять. Космобол обожают все, кроме Антона, самого обычного парня, который всего лишь мечтает найти работу, чтобы помочь семье. Но однажды у него обнаруживают сверхспособности, и принимают в сборную. Теперь он игрок в космобол. Антон ещё не подозревает о том, какая роль уготована ему Судьбой в этом матче, и что финальная игра станет сражением за Землю.
«Мы хотели сделать не только большой и масштабный проект, а прежде всего классный увлекательный фильм, который был бы интересен и взрослым, и детям, и молодежи, и подросткам. Наша цель – создать мощный аттракцион, в который зритель погрузится с головой и захочет стать частью этого яркого мира
», – отметил режиссер, сценарист и продюсер Джаник Файзиев.
Он подчеркнул, что картина будет sci-fiфэнтези с комедийными элементами. За компьютерную графику «Вратаря галактики» отвечает одна из крупнейших в России студий визуальных эффектов Main Road Post, работавшая над фильмами «Притяжение», «Сталинград», «Легенда о Коловрате».
«"Вратарь Галактики" полностью снят в хромакейном павильоне и практически каждый кадр – это кадр с компьютерной графикой разной сложности, и основной вызов для нас – большое количество цифровых персонажей - либо полностью виртуальных, либо созданных с помощью цифровых дублеров-актеров. Их в фильме больше пятидесяти. Разработка шла почти 3 года. Пока шла работа над сценарием мы нарисовали более 1000 разных эскизов. Большое количество компаний помогали нам создавать графику для фильма, так как у нас более 2000 шотов с CG, плюс мы сотрудничали с международной компанией аниматоров очень высокого уровня, участвовавших в таких проектах как «Человек-паук», «Трансформеры», «Как приручить дракона». Технологически мы сделали много вещей, которые не делали до этого никогда
», – сказал генеральный продюсер Main Road Post Арман Яхин
.
Главные роли исполнили Евгений Романцов, Евгений Миронов, Виктория Агалакова
, Мария Лисовая
, Иван Иванович
, Елизавета Тайченачева
, а также Елена Яковлева
, Михаил Ефремов
, Ян Цапник
, Светлана Иванова
, Светлана Пермякова
, Гоша Куценко
, Дмитрий Назаров
и др.