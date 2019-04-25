В России перенесли прокат нового фильма Франсуа Озона

Новый фильм Франсуа Озона
«По воле божьей
», отмеченный большим призом жюри Берлинского кинофестиваля, выйдет в российский прокат 29 апреля, а не 25-го, как планировалось ранее, сообщает компания A-One, ответственная за выпуск ленты.
«К нашему сожалению, дата старта проката нового фильма Франсуа Озона «По воле божьей» изменена. Министерство культуры РФ порекомендовало перенести релиз фильма «По воле божьей» Франсуа Озона с 25 на 29 апреля, после православной Пасхи. Официальное объяснение причины переноса релиза от Министерства культуры не получено
», – сказано в сообщении.
Как отмечается в нем, просьба Минкультуры поступила в компанию только 25 апреля. Письменного разъяснения Министерства или отказа в выдаче удостоверения не поступало.
Новый фильм французского режиссера рассказывает о реальной истории католического священника Бернара Прейно из Лиона, в 2017 году обвиненного в растлении несовершеннолетних прихожан (по его собственному признанию, их было 13, свидетели заявляли о более 70 жертвах). Судебный процесс во Франции разворачивается прямо сейчас.