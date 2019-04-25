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В России перенесли прокат нового фильма Франсуа Озона

25 апреля
2019 год

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25 апреля 2019
Новый фильм Франсуа Озона «По воле божьей», отмеченный большим призом жюри Берлинского кинофестиваля, выйдет в российский прокат 29 апреля, а не 25-го, как планировалось ранее, сообщает компания A-One, ответственная за выпуск ленты.

В России перенесли прокат нового фильма Франсуа Озона

«К нашему сожалению, дата старта проката нового фильма Франсуа Озона «По воле божьей» изменена. Министерство культуры РФ порекомендовало перенести релиз фильма «По воле божьей» Франсуа Озона с 25 на 29 апреля, после православной Пасхи. Официальное объяснение причины переноса релиза от Министерства культуры не получено», – сказано в сообщении.

Как отмечается в нем, просьба Минкультуры поступила в компанию только 25 апреля. Письменного разъяснения Министерства или отказа в выдаче удостоверения не поступало.

Новый фильм французского режиссера рассказывает о реальной истории католического священника Бернара Прейно из Лиона, в 2017 году обвиненного в растлении несовершеннолетних прихожан (по его собственному признанию, их было 13, свидетели заявляли о более 70 жертвах). Судебный процесс во Франции разворачивается прямо сейчас.
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