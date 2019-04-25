Лучшим на ММКФ стал казахстанский фильм «Тренинг личностного роста»

Названы победители 41-го Московского международного кинофестиваля
, председателем жюри которого был южнокорейский режиссер Ким Кидук
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Лучшим фильмом был назван казахстанский «Тренинг личностного роста
» режиссера Фархата Шарипова. Картина рассказывает про обычного банковского клерка Каната, который переживает кризис среднего возраста. К сорока годам он перестал мечтать и не видит особого смысла в жизни. Но все диаметрально меняется с появлением успешного Даника.
Награду за лучшую режиссуру получил Валерио Мастандреа
, популярный итальянский актер, снявший свою дебютную ленту «Она смеется
» о том, как женщина вместе с десятилетним сыном переживают смерть мужа и отца этого семейства. Специальный приз 41-го ММКФ достался китайской ленте «Жизнь морских обитателей
» Чжан Чи.
Лучшими актерами были признаны Томми Корпела
за фильм «Пустота
» и Соха Ниасти за картину «Моя жизнь на втором курсе
». В категории документальных картин победила норвежская картина «Потому что мужики
» Петтера Соммера
и Ю Вемунн Свендсена
, в короткометражном конкурсе победил французский фильм «Тигр
» Дельфин Деложе
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