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Лучшим на ММКФ стал казахстанский фильм «Тренинг личностного роста»

25 апреля
2019 год

Новости кино >>
25 апреля 2019
Названы победители 41-го Московского международного кинофестиваля, председателем жюри которого был южнокорейский режиссер Ким Кидук.

Лучшим на ММКФ стал казахстанский фильм «Тренинг личностного роста»

Лучшим фильмом был назван казахстанский «Тренинг личностного роста» режиссера Фархата Шарипова. Картина рассказывает про обычного банковского клерка Каната, который переживает кризис среднего возраста. К сорока годам он перестал мечтать и не видит особого смысла в жизни. Но все диаметрально меняется с появлением успешного Даника.

Награду за лучшую режиссуру получил Валерио Мастандреа, популярный итальянский актер, снявший свою дебютную ленту «Она смеется» о том, как женщина вместе с десятилетним сыном переживают смерть мужа и отца этого семейства. Специальный приз 41-го ММКФ достался китайской ленте «Жизнь морских обитателей» Чжан Чи.

Лучшими актерами были признаны Томми Корпела за фильм «Пустота» и Соха Ниасти за картину «Моя жизнь на втором курсе». В категории документальных картин победила норвежская картина «Потому что мужики» Петтера Соммера и Ю Вемунн Свендсена, в короткометражном конкурсе победил французский фильм «Тигр» Дельфин Деложе.
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ММКФММКФ-2019
персоны
Ки Дук Ким (младший)Томми КорпелаВалерио Мастандреа
фильмы
Жизнь морских обитателейМоя жизнь на втором курсеОна смеётсяПустотаТренинг личностного роста...

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