Светлана Ходченкова попала в «Секту»

Скоро на онлайн-платформе ТНТ-Premier выйдет «Секта», представляющая собой смесь драмы и психологического триллера, где пойдёт речь об оккультизме, методиках порабощения сознания, оргиастических ритуалах и зависимости не уступающей наркотической. Сериал не будет показан по телевидению, он произведён специально для онлайн платформы ТНТ-Premier, уточняет пресс-служба АО «ТНТ-Телесеть».
фото: Пресс-служба АО «ТНТ-Телесеть»
Главную роль исполнила Светлана Ходченкова. Популярная актриса предстанет в образе сиделки Лили, которая поддерживает порядок, готовит и стирает в доме депрограммеров, специалистов по выводу людей из культов. Лиля растит дочь Киру, хотя ей трудно быть матерью, она не может любить дочь, она не любит себя. Она скрывает от своих нанимателей, что в прошлом была членом одной из самых страшных сект. И пытается забыть об этом, удалить из сознания. Но чтобы стать собой, ей придётся разобраться со своим прошлым.
По сюжету депрограммеры получают заказ на освобождение девушки Ники (Анастасия Чистякова) – экс-модели, звёзды рекламных роликов из секты «Первозданных». Методы депрограммеров крайне жёсткие – на грани психологического и даже физического насилия. Для ухода за Никой депрограммеры нанимают сиделку Лилю. Но всё идёт не по плану, когда могущественный лидер секты Берк (Филипп Янковский) объявляет настоящую войну депрограммерам и готов на всё, чтобы вернуть Нику.
фото: Пресс-служба АО «ТНТ-Телесеть»
Евгению Коряковскому досталась роль психотерапевта и специалиста по экстремальному депрограммированию сектантов Демидова. Он считает, что единственный способ «исцелить» – это боль и изоляция. Умный, нервный, блестящий профессионал. Предмет особой гордости Демидова – это информационная база всех существующих сект, которую он создал и постоянно обновляет. Главная его проблема – это алкоголь.
Янковский сыграл лидера секты «Первозданных». Это культ, напоминающий закрытое общество для богатых и знаменитых. Берк даёт им ощущение избранности, посвящение, после которого человеческие и церковные законы не властны над ними. Щедрые пожертвования и огромные связи могущественных членов секты дают ему почти неограниченную свободу действий.
фото: Пресс-служба АО «ТНТ-Телесеть»
Красивая, дерзкая, решительная Ника в исполнении Чистяковой когда-то была звездой рекламы, но теперь – адепт секты «Первозданных». В секту она пришла после серии личных и рабочих проблем и быстро погрузилась в сомнительные духовные практики, поверила в своё особое предназначение. Ника – это больная привязанность Берка. И, как выяснится по ходу истории, в секте у неё действительно есть сверхзадача.