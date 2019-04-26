В России стартовал интерактивный сериал-комикс «Digital Доктор»

Студия «Дикий Digital», известная по мокьюментари-сериалу Russian Hackers Life, запустила на собственной платформе веб-сериал «Digital Доктор». Созданный по мотивам оригинального российского комикса проект предполагает интерактивный формат и вовлечение зрителя в игровую реальность. Главные роли в сериале исполнили Юлия Франц и Данила Якушев, сообщает пресс-служба студии.
История разворачивается вокруг бродяги-гения, который спасает город от странных цифровых заболеваний, вспышки которых неожиданно появились в нашем мире. Док гоняет на беспилотной тачке, лечит и стирает память своим пациентам. Среди заболеваний, например, хейтерство или AR-вирус (Instagram-маска прилипла к лицу пользователя после выхода из социальной сети).
Саундтреком трейлера стала песня «Молодость» популярной российской панк-группы «Порнофильмы». Сериал снят в жанре digital-фэнтези, где переплетаются фантазии на тему высоких технологий и реальность. Направлять действия Дока в нужное русло и помогать ему выбираться из сложных ситуаций сможет каждый зарегистрированный пользователь онлайн-платформы. Пользователи, оплатившие просмотр сериала, также получают доступ к онлайн комиксу, где смогут прочитать продолжение истории Дока. По результатам запуска проект планируется продлить ещё на восемь серий и запустить полноценный интерактивный сезон, который даст старт новой комиксной вселенной.
«Большинству всеми любимых комиксных персонажей уже глубоко за 60. Истории некоторых из них регулярно пересказываются раз в десять лет целыми трилогиями. И это неплохо. Просто, возможно, наступает время новых историй? Наш сериал – это новая история, новый персонаж и даже новая интерактивная механика повествования. Одинокий, весёлый бродяга с процессором в башке, который лечит от digital-вируса и которому зритель помогает по ходу сюжета... как минимум, это звучит интересно», – рассказывает режиссёр сериала Виктор Кравченко.
«Зимой все обсуждали выход интерактивной серии "Чёрного зеркала", где можно было выбирать развитие сюжета. Отдалённо это можно сравнить с тем, что мы делаем. Правда, мы понимаем интерактив шире, чем Netflix, – комментирует сооснователь проекта Виктория Кравченко. – Нашему зрителю предстоит выбирать за Дока не только развитие сюжета, но и помочь ему спасти себя, мир и кое-кого ещё, починить сломавшийся гаджет с помощью решения логической задачи, написать код, почувствовав себя программистом или просто бодро "потапать" по клавиатуре, чтобы двинуться по сюжету дальше. В общем, много разного – нужно смотреть и играть».
Бюджет сериала составляет около 3,5 млн рублей, все средства вложены самими авторами проекта, которые приняли решение не обращаться к обычным для российского кино источникам финансирования.