Съёмки 25-го фильма о Бонде начнутся в конце апреля на Ямайке

Съёмки 25-го фильма
о Джеймсе Бонде стартуют 28 апреля. За производство отвечают компания Альберта Р. Броккол
и EON Productions и студия Metro Goldwyn Mayer, режиссёром выступит Кэри Фукунага
. Главную роль в пятый раз исполнит Дэниэл Крэйг
. Согласно пресс-службе кинокомпании «UPI Россия», к своим ролям вернутся Рэйф Файнс
, Наоми Харрис
, Рори Киннер
, Леа Сейду
, Бен Уишоу
, Джеффри Райт
, в новой части к киносерии присоединятся Ана де Армас
, Дэвид Денсик
, Билли Магнуссен
, Рами Малек
, Дали Бенссалах
и Лашана Линч
. Фильм выйдет на российские экраны 9 апреля 2020 года.
По сюжету Бонд оставил оперативную службу и наслаждается спокойной жизнью на Ямайке. Всё меняется, когда на острове появляется его старый друг Феликс Лейтер из ЦРУ с просьбой о помощи. Миссия по спасению похищенного учёного оказывается опаснее, чем предполагалось изначально. Бонд попадает в ловушку к таинственному злодею, вооружённому опасным технологическим оружием.
Ленту будут снимать на студии Pinewood в Великобритании, в Лондоне, Италии, Норвегии и на Ямайке, где будут задействованы около 500 местных жителей. Создатели картины собрались в ямайском отеле «Золотой глаз», где съёмки проходить не будут. Сам особняк принадлежал Яну Флемингу
, здесь в 1952-м была написана первая книга о Джеймсе Бонде. Автор написал 12 книг и два сборника рассказов на острове.
По словам продюсеров Майкла Дж. Уилсона
и Барбары Брокколи
, они «невероятно рады вернуться на Ямайку для съёмок 25-ой части бондианы и пятого фильма с Дэниэлом Крэйгом в главной роли. Здесь Ян Флеминг работал над книгами о Джеймсе Бонде, а также снимались две части франшизы — "Доктор Ноу" и "Живи и дай умереть"».