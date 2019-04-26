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Съёмки 25-го фильма о Бонде начнутся в конце апреля на Ямайке

26 апреля
2019 год

Новости кино >>
26 апреля 2019
Съёмки 25-го фильма о Джеймсе Бонде стартуют 28 апреля. За производство отвечают компания Альберта Р. Брокколи EON Productions и студия Metro Goldwyn Mayer, режиссёром выступит Кэри Фукунага. Главную роль в пятый раз исполнит Дэниэл Крэйг. Согласно пресс-службе кинокомпании «UPI Россия», к своим ролям вернутся Рэйф Файнс, Наоми Харрис, Рори Киннер, Леа Сейду, Бен Уишоу, Джеффри Райт, в новой части к киносерии присоединятся Ана де Армас, Дэвид Денсик, Билли Магнуссен, Рами Малек, Дали Бенссалах и Лашана Линч. Фильм выйдет на российские экраны 9 апреля 2020 года.

По сюжету Бонд оставил оперативную службу и наслаждается спокойной жизнью на Ямайке. Всё меняется, когда на острове появляется его старый друг Феликс Лейтер из ЦРУ с просьбой о помощи. Миссия по спасению похищенного учёного оказывается опаснее, чем предполагалось изначально. Бонд попадает в ловушку к таинственному злодею, вооружённому опасным технологическим оружием.

Съёмки 25-го фильма о Бонде начнутся в конце апреля на Ямайке

Ленту будут снимать на студии Pinewood в Великобритании, в Лондоне, Италии, Норвегии и на Ямайке, где будут задействованы около 500 местных жителей. Создатели картины собрались в ямайском отеле «Золотой глаз», где съёмки проходить не будут. Сам особняк принадлежал Яну Флемингу, здесь в 1952-м была написана первая книга о Джеймсе Бонде. Автор написал 12 книг и два сборника рассказов на острове.

По словам продюсеров Майкла Дж. Уилсона и Барбары Брокколи, они «невероятно рады вернуться на Ямайку для съёмок 25-ой части бондианы и пятого фильма с Дэниэлом Крэйгом в главной роли. Здесь Ян Флеминг работал над книгами о Джеймсе Бонде, а также снимались две части франшизы — "Доктор Ноу" и "Живи и дай умереть"».
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Бонд 25Доктор НоуЖиви и дай умереть

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