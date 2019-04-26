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Владиславу Дворжецкому исполнилось бы 80 лет

26 апреля
2019 год

Новости кино >>
26 апреля 2019
Сегодня, 26 апреля, исполнилось 80 лет со дня рождения знаменитого советского актёра театра и кино Владислава Дворжецкого, несравненного Немо отечественного кинематографа.

Владиславу Дворжецкому исполнилось бы 80 лет
фото: кадр из фильма «Капитан Немо»

Владислав Вацлавович родился в Омске 26 апреля 1939 года в семье актёра Вацлава Яновича Дворжецкого и балерины Таисьи Владимировны Рэй. Старший брат Евгения Дворжецкого. С 1955-го жил с отцом в Саратове, где и закончил школу. В 1959-м, окончив Омское медицинское училище, был призван на действительную службу в Советскую Армию. Проходил службу на острове Сахалин, был старшим фельдшером полка, начальником аптеки. В 1964-м вернулся в Омск и поступил в студию при Омском ТЮЗе. В 1967-м был принят в труппу Омского областного драматического театра. Работал в Московском театре киноактёра.

В 1970-м дебютировал в кино, сразу сыграв одну из главных ролей в киноэпопее Алова и Наумова «Бег». Все последующие годы активно снимался в кино, играл в спектаклях, ездил по стране от Бюро пропаганды киноискусства с творческими вечерами, озвучивал персонажей зарубежных лент.

Владиславу Дворжецкому исполнилось бы 80 лет
фото: кадр из фильма «Бег»

За свою короткую жизнь мастер успел сняться в 18 картинах. Воплотил такие незабываемые образы, как Граф («Возвращение "Святого Луки"»), Анри Бертон («Солярис»), Сергей Руднев («За облаками — небо», «Там, за горизонтом»), Александр Ильин («Земля Санникова»), капитан Немо («Капитан Немо»), Филипп II («Легенда о Тиле») и Александр II («Юлия Вревская»). Он также сыграл в фильмах «Нам некогда ждать», «Возврата нет», «До последней минуты», «Зарубки на память», «Открытая книга», «Сад», «Единственная дорога», «Встреча на далёком меридиане» и «Однокашники». Лауреат Государственной премии Украины имени Т.Г. Шевченко.

Умер 28 мая 1978 года в гостинице Гомеля от острой сердечной недостаточности на 40-м году жизни. Похоронен в Москве на Кунцевском кладбище. Его жизни и творчеству посвящена глава 42 цикла «Чтобы помнили» Леонида Филатова. В 2015-м в киевском издательстве «Вадим Карпенко» вышла книга историка-искусствоведа Светланы Шакулы «Феномен кіноактора Владислава Дворжецького», в которую включены дневниковые записи Дворжецкого, отзывы близких и коллег, а также отзывы благодарных зрителей, в том числе и с сайта Кино–театр.ру.
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БегВозврата нетВозвращение "Святого Луки"Встреча на далёком меридианеДо последней минутыЕдинственная дорогаЗа облаками - небоЗарубки на памятьЗемля СанниковаКапитан НемоЛегенда о ТилеНам некогда ждатьОднокашникиОткрытая книгаСадСолярисТам, за горизонтомЧтобы помнилиЮлия Вревская

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