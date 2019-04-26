Владиславу Дворжецкому исполнилось бы 80 лет

В 1970-м дебютировал в кино, сразу сыграв одну из главных ролей в киноэпопее Алова и Наумова «Бег». Все последующие годы активно снимался в кино, играл в спектаклях, ездил по стране от Бюро пропаганды киноискусства с творческими вечерами, озвучивал персонажей зарубежных лент.
Умер 28 мая 1978 года в гостинице Гомеля от острой сердечной недостаточности на 40-м году жизни. Похоронен в Москве на Кунцевском кладбище. Его жизни и творчеству посвящена глава 42 цикла «Чтобы помнили» Леонида Филатова. В 2015-м в киевском издательстве «Вадим Карпенко» вышла книга историка-искусствоведа Светланы Шакулы «Феномен кіноактора Владислава Дворжецького», в которую включены дневниковые записи Дворжецкого, отзывы близких и коллег, а также отзывы благодарных зрителей, в том числе и с сайта Кино–театр.ру.