Умерла Элина Быстрицкая

Сегодня, 26 апреля, на 92-м году жизни умерла заслуженная артистка РСФСР, народная артистка СССР, РСФСР, Грузинской, Азербайджанской и Казахской ССР, популярная советская и российская актриса театра и кино Элина Авраамовна Быстрицкая. Об этом сообщается на сайте Малого театра, где Быстрицкая работала с 1958 года.
«Русское искусство понесло невосполнимую потерю. Мы приносим свои глубочайшие соболезнования родным и близким актрисы», — говорится в сообщении. Как уточняет ТАСС, в последние годы актриса тяжело болела. Прощание с ней пройдёт в понедельник, 29 апреля, в Малом театре.