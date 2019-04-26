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Умерла Элина Быстрицкая

26 апреля
2019 год

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26 апреля 2019
Сегодня, 26 апреля, на 92-м году жизни умерла заслуженная артистка РСФСР, народная артистка СССР, РСФСР, Грузинской, Азербайджанской и Казахской ССР, популярная советская и российская актриса театра и кино Элина Авраамовна Быстрицкая. Об этом сообщается на сайте Малого театра, где Быстрицкая работала с 1958 года.

«Русское искусство понесло невосполнимую потерю. Мы приносим свои глубочайшие соболезнования родным и близким актрисы», — говорится в сообщении. Как уточняет ТАСС, в последние годы актриса тяжело болела. Прощание с ней пройдёт в понедельник, 29 апреля, в Малом театре.

Умерла Элина Быстрицкая
фото: Екатерина Цветкова

Элина Авраамовна родилась 4 апреля 1928 года в Киеве. В 1953-м окончила Киевский государственный институт театрального искусства имени И. К. Карпенко-Карого. Помимо Малого театра, работала в Вильнюсском русском драматическом театре и Московском театре имени Пушкина.

В кино дебютировала ролью Лены Алексеенко в фильме «В мирные дни», вышедшем в 1950-м. Прославилась благодаря образам Аксиньи в «Тихом Доне» Сергея Герасимова и Лёли в «Добровольцах». Всего на её счету около 30 ролей в кино и на телевидении.
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